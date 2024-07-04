Польша отменит выплаты для беженцев, чьи дети не ходят в школу в Польше — Finance.ua

Польша отменит выплаты для беженцев, чьи дети не ходят в школу в Польше Сегодня 12:36 — Мир

Польша отменит выплаты для беженцев, чьи дети не ходят в школу в Польше

Дети из Украины не должны посещать польские школы — они могут учиться дистанционно дома. Однако из-за этого родители лишатся пособия на детей, говорится на сайте Prawo.pl.

На что следует обратить внимание

Если до сих пор польские власти не обращали внимания на то, учится ребенок беженцев в польской школе или нет, то теперь все изменилось — только обучение в польской школе позволит родителям получать пособие на детей. Это связано с тем, что до сих пор в Министерстве национального образования не догадывались, как проверить, действительно ли ребенок учится.

Читайте также: Бесплатное жилье для украинцев в странах Европы

Заместитель министра образования Йоанна Муха рассказала, что с 24 февраля 2022 года, за первые три месяца войны в Украину, в Польшу прибыло 3 млн беженцев из Украины, из них 43% - дети до 17 лет. При этом 75 тысяч не посещают школы.

«Мы не знаем точно, сколько из них осталось в Польше, но знаем, что 145 тысяч беженцев, приехавших к нам после нападения россии на Украину, до сих пор учатся в польских школах, еще 34 тысячи детей учатся в польских детсадах», — сказала она.

Как пишет издание, пока что, когда речь идет о получении обязательного школьного образования учащимися из Украины, польские власти сосредоточились на добровольности — при определенных условиях действует Закон от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.

Положение позволяло учиться дистанционно — в украинской школе.

Читайте также: Польша отменяет ряд выплат для украинских беженцев

Пока польское правительство давало право беженцам самим решать, хотят ли они посещать местные школы. Для этого родителям достаточно подать в территориальную громаду по месту жительства ребенка заявление о том, что он будет продолжать обучение онлайн в системе образования Украины.

Однако достаточно проблематично будет проверить, действительно ли ребенок учится.

Теперь родители должны будут записать ребенка в польскую школу, если не хотят лишиться льгот.

Издание отмечает, что после внесения изменений в закон о помощи гражданам Украины в Польше беженцы имеют право на:

семейные пособия, о которых говорится в Законе от 28 ноября 2003 г., если беженец проживает с детьми на территории Республики Польша,

пособие на воспитание, о котором говорится в Законе от 11 февраля 2016 г., если ребенок, для которого подано заявление на пособие на воспитание или получает воспитание пособие исполняет обязанность ежегодной дошкольной подготовки, обязательного школьного образования или обязательного образования,

пособие Dobry start, если ребенок учится в польской школе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.