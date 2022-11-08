Українці ще можуть подати заявку на отримання 300 злотих у Польщі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці ще можуть подати заявку на отримання 300 злотих у Польщі

Особисті фінанси
277
Українці ще можуть подати заявку на отримання 300 злотих у Польщі
Українці ще можуть подати заявку на отримання 300 злотих у Польщі
З 1 липня у Польщі можна податися на отримання соціальних виплат від держави у розмірі 300+ злотих. Ці кошти мають допомогти батькам зібрати дітей до школи. Однак термін прийому заяв добігає кінця.
Українські сім’ї, які опинилися в Польщі після 24 лютого, можуть в рамках програми «Dobry Start» отримати допомогу на суму 300 злотих. На ці гроші можна придбати, наприклад, підручники, зошити чи обладнання, необхідне для школи та навчання. Цього року заявки приймають з 1 липня до 30 листопада 2022 року.
Якщо заявку подати у вересні, жовтні чи листопаді, то гроші надійдуть на рахунок батьків протягом наступних двох місяців. ZUS виплачує допомогу лише на банківський рахунок, вказаний у заяві.

Хто може розраховувати на участь у програмі «Dobry Start»

Отримати пільгу можна на кожну дитину віком від 7 до 20 років, а для осіб з інвалідністю — на дитину віком до 24 років, які навчаються у польській школі.
Особи, які можуть оформити заяву на отримання 300 злотих:
  • батьки дитини;
  • фактичний опікун дитини;
  • законний опікун — особа, якій судом доручено піклування про дитину;
  • прийомна сім’я;
  • директор опіко-виховного закладу або директор обласного опіко-терапевтичного закладу;
  • повнолітній учень, який не перебуває на утриманні батьків.

Які дані потрібно надати при оформленні заявки:

  • особисті дані заявника та дані дитини (дати народження, номер PESEL, громадянство);
  • адреса заявника та адреса школи, де навчається дитина;
  • довідка про те, що дитина відвідує школу;
  • декларація про інвалідність дитини, якщо йдеться про дітей з інвалідністю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.