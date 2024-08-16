Пенсия в Украине по возрасту: когда нужно подать заявление — Finance.ua

Пенсия в Украине по возрасту: когда нужно подать заявление Сегодня 08:38 — Личные финансы

Пенсия в Украине по возрасту: когда нужно подать заявление

Даже в условиях полномасштабной войны украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные пособия. Для назначения пенсии по возрасту необходимо, чтобы человек, достигший 60 лет и имеющий необходимый страховой стаж, подал соответствующее заявление.

Об этом заявил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в комментарии «На пенсии».

Сроки

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего после дня достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев после дня рождения. К примеру, если день рождения 1 сентября, человек имеет право подать заявление со всеми необходимыми документами до конца ноября. Тогда пенсию назначат со 2 сентября.

Если заявление будет подано позже, пенсия будет назначена только с момента подачи этого заявления, и выплаты за предыдущие месяцы будут потеряны. Заявление на получение пенсии можно подать заранее, но не раньше месяца до достижения пенсионного возраста.

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Если заявление подано своевременно, но не хватает дополнительных документов, человеку предоставляется срок до трех месяцев для их предоставления.

Лицам, которые не смогли вовремя обратиться за пенсией, поскольку оказались во временной оккупации, законодательство гарантирует выплату пенсии со дня наступления пенсионного возраста, даже если после обращения за пенсией истечет более трех месяцев. Конечно, при условии, что с документами все будет хорошо и право на пенсию подтвердится. Эта норма действует временно: в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Куда и как нужно подавать заявление на назначение пенсии

Эксперт подчеркнул, что сейчас можно подать заявление на оформление пенсии в любое отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) независимо от места вашей регистрации. Кроме того, оформить пенсию можно дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ. Эта опция доступна на портале «Дія». Таким образом, вы можете отправить как заявление, так и все необходимые документы в отсканированном виде через интернет, не покидая своего дома, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).

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В период действия военного положения и в течение трех месяцев после его окончания заявление на назначение пенсии и все необходимые документы могут отправляться по почте. Это правило касается тех, кто из-за войны проживает за границей и получил временную защиту или статус беженца. Однако даже в этом случае доступен онлайн-сервис ПФУ.

«Теоретически подать онлайн-заявление на назначение пенсии могут и проживающие на временно оккупированных территориях. Но в этом случае могут возникать сложности как технического характера, так и с оформлением украинского банковского счета и снятием денег», — отметил эксперт.

Напомним, в Правительственном портале рассказали, что граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. Цена одного месяца составляет 1760 гривен, это равно минимальному страховому взносу.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Фокус По материалам:

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