Среди пенсионеров растет уровень глубокой бедности — Finance.ua

Среди пенсионеров растет уровень глубокой бедности Сегодня 09:24 — Личные финансы

Среди пенсионеров растет уровень глубокой бедности

В Украине рост средней пенсии компенсировал совокупную инфляцию за время полномасштабной войны. Однако уровень бедности среди пенсионеров увеличивается, и абсолютное большинство из них получает меньше необходимого минимума для удовлетворения базовых потребностей.

Об этом пишет издание «Oboz.ua».

В Украине увеличилось количество пенсионеров

Последние три месяца имел место всплеск появления новых пенсионеров — их стало на 110 тысяч человек больше. Теперь общее количество пенсионеров достигло показателя 10,8 миллиона.

В частности, увеличилось количество пенсионеров по инвалидности, получателей пенсии из-за потери кормильца и пенсионеров по возрасту.

Рост пенсий

Средняя пенсия в Украине увеличилась до 5816 грн. Это на 45,7% больше по сравнению с началом полномасштабной войны, когда она составила 3991 грн.

Это превышает кумулятивный уровень инфляции за этот период, который составляет 35,5%. Однако минимальная пенсия выросла всего на 22% (с 1934 до 2361 грн), что не компенсирует инфляцию.

Более того, 67,8% пенсионеров получают до 5000 грн, что ниже реального прожиточного минимума, который составляет около 6000 грн.

Читайте также ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц

Также 21,7% пенсионеров получают менее 3000 грн, что вдвое ниже необходимого минимума.

Рост нищеты

Эксперты отмечают рост уровня «глубокой бедности» среди пенсионеров более чем в пять раз за последние два года.

Людмила Черенько, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований, отмечает, что общий уровень бедности в Украине вырос в 1,5−1,7 раза.

Кого обошла бедность

Средняя пенсия судьи в отставке составляет 105 604 грн. Также «хорошие» пенсии у бывших депутатов.

Читайте также Пенсия для украинцев в Польше: при каких условиях назначается

В частности, бывший председатель Верховного Суда Ярослав Романюк задекларировал за 2023 год среднюю пенсию в размере 244 752 грн.

Кроме того, народные депутаты через Конституционный суд пытаются повысить свои пенсии с текущих 17,9 тыс. грн до 29 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

в жизни постоянно происходят всевозможные изменения. Многие из них личные, но в то же время имеют важное значение и в законодательно-правовой сфере. Мы рассказали, о каких изменениях следует информировать ПФУ, чтобы не потерять право на выплаты;

в Украине с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн;



по данным ПФУ, самую высокую пенсию в Украине на 1 апреля 2024 года получали в Киеве (7848 грн), Ровенской (7205 грн) и Донецкой (7017 грн) областях.



Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.