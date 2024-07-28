Топ-10 мест для комфортной жизни на пенсии с бюджетом менее $3 000 в месяц — Finance.ua

Топ-10 мест для комфортной жизни на пенсии с бюджетом менее $3 000 в месяц Сегодня 16:09 — Мир

Топ-10 мест для комфортной жизни на пенсии с бюджетом менее $3 000 в месяц, Фото: freepik

Выход на пенсию — это время для отдыха, путешествий и наслаждения плодами своего труда. Однако растущая стоимость жизни может стать препятствием для поддержания желаемого образа жизни. В мире существует множество безопасных и доступных мест, где пенсионеры могут комфортно жить менее чем на $3 000 в месяц.

Издание New trader u назвало 10 самых безопасных и бюджетных стран, предлагающих сочетание культурного опыта, природных красот и современных удобств для пенсионеров.

Португалия

Такие города, как Лиссабон, Порту и регион Алгарве, модные среди экспатриантов. Семейная пара может с комфортом прожить на 2500−3000 долларов в месяц, включая аренду квартиры в центре города, продукты питания, коммунальные услуги и развлечения.

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Программа «Золотая виза» и налоговый режим для тех, кто не имеет постоянного места жительства (NHR), делают Португалию особенно привлекательной для пенсионеров.

Золотая виза предлагает вид на жительство в обмен на определенные инвестиции, а режим NHR предоставляет значительные налоговые льготы в течение первых десяти лет проживания.

Испания

Система здравоохранения страны входит в число лучших в мире по версии Всемирной организации здравоохранения.

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Популярными местами для проживания пенсионеров являются Валенсия, Аликанте и Малага. Ежемесячный бюджет в размере 2500−3000 долларов может обеспечить комфортный образ жизни в Испании, покрывая расходы на аренду, коммунальные услуги, питание и досуг.

Коста-Рика

Коста-Рика предлагает пенсионерам спокойную и богатую природу. Среди популярных районов для пенсионеров — Центральная долина, известная своим мягким климатом, и прибрежные города с прекрасными пляжами.

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Семейная пара может безбедно жить в Коста-Рике на сумму от 2000 до 2500 долларов в месяц, обычно покрывающую арендную плату, коммунальные услуги, питание и развлечения.

Пенсионная программа Коста-Рики позволяет пенсионерам легко получить вид на жительство. Для участия в программе требуется минимальный ежемесячный доход в размере 1000 долларов от пенсии или социального обеспечения.

Панама

Популярными районами для проживания пенсионеров являются Бокете в высокогорье, известный своим прохладным климатом и сообществом экспатов, Коронадо на тихоокеанском побережье и Панама-Сити для тех, кто предпочитает городскую жизнь. Семейная пара может комфортно жить в Панаме на сумму от 2000 до 2500 долларов в месяц, в зависимости от месторасположения и образа жизни.

Мексика

Среди безопасных и популярных городов для пенсионеров — Мерида, Сан-Мигель-де-Альенде и Пуэрто-Вальярта.

Семейная пара может комфортно жить в Мексике на сумму от 1500 до 2500 долларов в месяц, в зависимости от места и образа жизни.

Для пенсионеров Мексика предлагает временную визу, которую через четыре года можно превратить в постоянную.

Малайзия

Среди популярных районов для пенсионеров — Пенанг, известный своей кухней и колониальной архитектурой, Куала-Лумпур, современная столица, и Малакка. Семейная пара может комфортно жить в Малайзии на сумму от 1500 до 2500 долларов в месяц, включая арендную плату, коммунальные услуги и развлечения.

Эквадор

Популярными местами для проживания пенсионеров являются Куэнка, известная своей колониальной архитектурой и сообществом экспатов, Кито, столица страны с круглогодичным весенним климатом, и прибрежные районы, такие как Салинас.

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Пара может комфортно жить в Эквадоре на сумму от 1500 до 2000 долларов в месяц, что делает его одним из самых доступных вариантов в этом списке.

Программа получения пенсионной визы в Эквадоре проста и требует минимального ежемесячного дохода в размере 800 долларов от пенсии или соцобеспечения.

Таиланд

Среди популярных районов для пенсионеров — Чиангмай на севере страны, известный своим замечательным сезоном и культурными достопримечательностями, и Хуа Хин, прибрежный город, облюбованный членами тайской королевской семьи.

В зависимости от месторасположения и образа жизни семейная пара может комфортно жить в Таиланде на сумму от 1500 до 2500 долларов в месяц. Этот бюджет обычно покрывает расходы по аренде, коммунальным услугам, питанию и развлечениям.

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Для получения тайской пенсионной визы, доступной лицам от 50 лет и старше, требуется ежемесячный доход в размере 65 000 батов (около 1900 долларов) или остаток на тайском банковском счете в размере 800 000 батов (около 23 000 долларов).

Колумбия

Медельин завоевал популярность среди пенсионеров. Семейная пара может комфортно жить в Колумбии на сумму от 1500 до 2500 долларов в месяц, в зависимости от города и образа жизни. Этот бюджет обычно покрывает арендную плату, коммунальные услуги, питание и развлечения.

Для получения колумбийской пенсионной визы требуется ежемесячный доход, примерно втрое превышающий минимальную заработную плату (около 750 долларов).

Вьетнам

Такие города, как Дананг и Хошимин (Сайгон), прекрасны для пенсионеров. Пара может комфортно жить во Вьетнаме на сумму от 1000 до 1500 долларов в месяц. Этот бюджет обычно покрывает аренду комфортабельной квартиры, коммунальные услуги, питание и развлечения.

Хотя Вьетнам не предлагает специальную пенсионную визу, пенсионеры могут быстро получить долгосрочные туристические визы или визы инвестора.

УНІАН По материалам:

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