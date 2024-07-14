ТОП-3 самых безопасных морских курортов Европы — Finance.ua

ТОП-3 самых безопасных морских курортов Европы Сегодня 17:19 — Мир

ТОП-3 самых безопасных морских курортов Европы, Фото: freepik

Средиземноморский регион остается одной из самых популярных локаций, однако ситуация в некоторых его уголках ухудшается. В частности, на юге Франции наблюдается рост уровня преступности.

Об этом пишет Travel Off Path.

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Издание сформировало рейтинг на основе данных Госдепа США. В частности, именно там могут планировать отпуск женщины, желающие отдохнуть одни.

Мальта

На первом месте — «кристальная» Мальта. Учитывая небольшие размеры страны, злоумышленники понимают, что им будет просто негде спрятаться.

Насильственные преступления на территории Мальты совершают крайне редко. В то же время туристов предупреждают, что от мелких краж, к сожалению, никто не застрахован. Поэтому, например, оставлять вещи без присмотра на пляже — плохая идея.

Кипр

Второе место в рейтинге безопасности занимает Кипр. Отмечают, что остров очень безопасен для туристов.

В частности, там очень низкий уровень преступлений с использованием огнестрельного или холодного оружия. Кроме того, карманники на Кипре встречаются крайне редко.

Хорватия

На третьей позиции — Хорватия. По данным Госдепа США, она гораздо безопаснее соседней Италии и самая безопасная среди стран Балкан.

Обычно страна не становится целью для террористических организаций, а уровень межобщественного насилия очень незначителен. В то же время в популярных туристических локациях, таких как Сплит или Дубровник, действуют карманники.

Телеканал 24 По материалам:

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