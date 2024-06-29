ТОП-3 направления для путешественников, впервые путешествующих самостоятельно — Finance.ua

ТОП-3 направления для путешественников, впервые путешествующих самостоятельно Сегодня 15:17 — Мир

ТОП-3 направления для путешественников, впервые путешествующих самостоятельно

Важно правильно выбрать место для самостоятельной поездки, ведь во время такой поездки можно столкнуться со многими вызовами — от коммуникации до передвижения. Выбирая, куда поехать в сольное путешествие, обратите внимание на удобство транспортного сообщения, радушие местных жителей и минимальный языковой барьер.

Отзывы пользователей форума r/travel на Reddit помогут найти лучшие европейские направления, отвечающие этим требованиям. Детальнее о лучших локациях, которые лучше выбрать новичкам, рассказывает Euronews.

Испанская Андалусия

Андалусия — автономное сообщество на южном побережье Испании. Она поражает своими историческими местами, доступными ценами и невероятной природой.

Здесь удобно путешествовать на общественном транспорте, что особенно важно для сольных путешественников.

Путешественники на форуме r/travel рекомендуют посетить такие города, как Малага, Ронда, Севилья, Кордова и Гранада.

Кордова особенно популярна благодаря сочетанию римской и мавританской истории. Следует обязательно посетить Мечеть-Кафедральный собор Кордовы, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Андалуссия также привлекает любителей природы. Здесь есть места для походов, такие как заснеженные вершины Сьерра-Невады, древние леса Сьерра-де-Грасалема и субтропические пляжи Гранады.

Поэтому, как отмечают пользователи, здесь точно найдется то, что удовлетворит любого искателя приключений.

Португалия

Португалия — прекрасное направление для новичков в сольных путешествиях. Опытные путешественники рекомендуют начать с Порту — дома портвейна. Этот город легко обойти пешком, а местные жители всегда готовы помочь.

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После можно отправиться на поезде в Лиссабон, где можно насладиться великолепной едой по умеренным ценам.

Пользователи рекомендуют купить Lisboa Card, которая покрывает транспортные расходы, а также дает скидки на вход в более чем 50 музеев и достопримечательностей.

Путешественники советуют обязательно посетить Синтру и Дворец Пена, но предупреждают, что идти туда нужно рано утром во избежание толп.

После городских прогулок можно отправиться на Атлантические пляжи Алгарве, до них можно добраться за три часа на поезде.

Мальта

Мальта идеально подходит для тех, кто волнуется относительно языкового барьера, ведь здесь английский является одним из официальных языков наряду с мальтийским.

Компактный остров легко исследовать на автобусе или на такси. Здесь есть современные курортные города, исторические локации, отличные пляжи и живописные пейзажи.

Местная кухня, объединяющая итальянские и североафриканские влияния, тоже достойна внимания.

На Мальте также советуют посетить комплекс храмов Ггантия на острове Гоцо, который старше пирамиды Гизы.

Путешественники на форуме r/travel считают Мальту идеальным местом для начала сольных путешествий благодаря дружественным местным, великолепной еде и простоте исследования.

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