ТОП-6 менее известных направлений Хорватии (фото) — Finance.ua

ТОП-6 менее известных направлений Хорватии (фото) Сегодня 18:00 — Мир

С 1 января 2023 года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. С этого времени на границах между Хорватией и другими странами-членами Шенгенского соглашения отменены пограничные и таможенные проверки для людей, пересекающих границу автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.

Также с 1 января 2023 г. евро стало официальной валютой в Хорватии.

Хорватия в последнее время твердо заявила о себе как о хорошем варианте для европейских летних каникул.

От побережья Далмации до волшебного региона Истрия, левое крыло Восточной Европы усеянное городами ЮНЕСКО, бесчисленными бухтами и водопадами.

Об этом пишет Independent

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Обычно летом очень много туристов в Сплите и Дубровнике, а остров Хвар неизбежно становится трендом в списках желаний TikTok.

Но традиционные города, тихие острова и уютные города, спрятанные между большими туристическими потоками, могут предложить менее востребованные кусочки разнообразия балканской страны.

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Примоштен, Шибеник-Книн

Лучшее для: любителей кафе

Всего в час езды от туристического центра Сплит Примоштен разливается на холмах над узкой дамбой на побережье Далмации. Колокольня церкви Святого Георгия 1485 года возвышается над мощенной набережной, усеянной прибрежными кафе.

Пансионат Kamenar, где можно остановиться, находится в самом центре старого города Примоштена. Из просторных номеров открывается вид на оживленную главную площадь. Кроме удобных кроватей и близлежащего ресторана, где подают блюда традиционной далмацкой кухни, каменные террасы являются лучшими местами для летних городских концертов.

Выс, Бышево

Лучшее для: любителей истории

Экскурсии по туннельным сетям времен холодной войны, включая ветер ARK Vela Glava до пика Хум — самой высокой точки острова — английский мемориал Королевским ВВС выходит на белый каменный пляж, а пещера Тито когда-то была тайником от нацистов во время Второй мировой войны.

Интересно, что продолжение фильма ABBA было снято среди виноградников и оливковых рощ греко-римских городов острова.

Дельта Неретвы

Лучшее для: активных приключений

Чуть севернее Дубровника дельта Неретвы, в устье реки Неретва, берущей начало в Боснии, впадает в Адриатику. Пляжи, зеленые долины и бирюзовые мелководья созданы для активных похождений: кайтбордисты мчатся вдоль песчаного Опузенского Усце, велосипедисты крутят педали, а каяки плывут по каналам по течению к бирюзовым озерам Бачина. Здесь можно отведать местные деликатесы — от цитрусовых до лягушек и угрей.

Национальный парк Бриони, Фажана

Лучшее для: прогулок на острова

Этот Адриатический архипелаг возле Истрии является домом для 14 островов, покрытых лесом, когда-то летней площадки бывшего президента Югославии Тито и его голливудской когорты.

Острова Бриони, признанные национальным парком с 1983 года, хороши для открытия мест для купания, развалин римских достопримечательностей и субтропических садов — на Великом Брионе есть даже поле для гольфа и сафари-парк с животными.

Шибеник

Лучшее для: отдыха в городе

Смените Дубровник на северный Шибеник, чтобы получить все составляющие хорватского городского отдыха без толпы. Расположенный на склоне холма в Далмации, здесь легко потеряться среди изысканных фасадов, средневековых улиц и собора Святого Иакова в укрепленном пешеходном старом городе Шибеника, входящем в список ЮНЕСКО.

Здесь также четыре оборонных каменных форта, набережная с традиционными ресторанами и архипелаг из 249 островов, достойных путешествия на лодке.

Растоке, Слунь

Лучшее для любителей водопадов

Водопады являются изюминкой многих маршрутов Хорватии, а водопады Плитвицких озер и реки Мрежница привлекают многих посетителей в летний сезон. Внутри страны есть деревня Растоке с водопадами, деревянными коттеджами и реками для рафтинга.

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