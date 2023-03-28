Хорватия отменяет проверку документов в аэропортах: новые правила — Finance.ua

Хорватия отменяет проверку документов в аэропортах: новые правила Сегодня 18:00 — Личные финансы

вступили в силу 26 марта. Об этом сообщает Хорватия отменяет проверку документов в аэропортах для путешественников из стран Шенгенской зоны. Такие нововведенияОб этом сообщает schengenvisainfo.com

С 1 января 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне. Тогда были упразднены внутренние сухопутные и морские границы. Воздушные границы должны оставаться в силе до 26 марта, чтобы согласовать дату их ликвидации с началом летнего расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Отмену воздушных пограничных проверок подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

«Режим въезда в Хорватию в аэропортах теперь будет таким же, какой действует с 1 января на автомобильных дорогах, железнодорожных переездах и в морских портах. Практически все рейсы в Хорватию из стран Шенгена и обратно становятся внутренними рейсами, без документального контроля», — отметил глава правительства.

Изменения в системе контроля пассажиров произойдут в 7 международных аэропортах Хорватии, имеющих статус международных: Загребе, Сплите, Дубровнике, Риеке, Пуле, Задаре и Осиеке.

Крупнейший аэропорт страны в Загребе будет обслуживать 70 процентов пассажиров Шенгенской зоны. Он начал готовиться к новому режиму работы в декабре прошлого года.

«Мы ожидаем более быстрое и удобное прохождение пассажиров при вылетах и прилетах», — заявил представитель аэропорта Загреба.

В терминалах заменили указатели на пассажирских терминалах — например номера выхода для международных терминалов, которые теперь считаются внутренними.

От моста номер 5 построили стеклянный коридор, который приведет пассажиров на первый этаж, где расположены полосы выдачи багажа и выход из терминала.

Что это значит

Новые изменения означают, что после того, как путешественники пройдут регистрацию или онлайн-регистрацию и сдадут свой багаж, они пройдут проверку безопасности, а затем отправятся в терминал для своего рейса.

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