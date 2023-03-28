Хорватия отменяет проверку документов в аэропортах: новые правила — Finance.ua
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Хорватия отменяет проверку документов в аэропортах: новые правила

Личные финансы
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Хорватия отменяет проверку документов в аэропортах для путешественников из стран Шенгенской зоны. Такие нововведения вступили в силу 26 марта. Об этом сообщает schengenvisainfo.com.
С 1 января 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне. Тогда были упразднены внутренние сухопутные и морские границы. Воздушные границы должны оставаться в силе до 26 марта, чтобы согласовать дату их ликвидации с началом летнего расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).
Отмену воздушных пограничных проверок подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
«Режим въезда в Хорватию в аэропортах теперь будет таким же, какой действует с 1 января на автомобильных дорогах, железнодорожных переездах и в морских портах. Практически все рейсы в Хорватию из стран Шенгена и обратно становятся внутренними рейсами, без документального контроля», — отметил глава правительства.
Изменения в системе контроля пассажиров произойдут в 7 международных аэропортах Хорватии, имеющих статус международных: Загребе, Сплите, Дубровнике, Риеке, Пуле, Задаре и Осиеке.
Крупнейший аэропорт страны в Загребе будет обслуживать 70 процентов пассажиров Шенгенской зоны. Он начал готовиться к новому режиму работы в декабре прошлого года.
«Мы ожидаем более быстрое и удобное прохождение пассажиров при вылетах и прилетах», — заявил представитель аэропорта Загреба.
В терминалах заменили указатели на пассажирских терминалах — например номера выхода для международных терминалов, которые теперь считаются внутренними.
От моста номер 5 построили стеклянный коридор, который приведет пассажиров на первый этаж, где расположены полосы выдачи багажа и выход из терминала.

Что это значит

Новые изменения означают, что после того, как путешественники пройдут регистрацию или онлайн-регистрацию и сдадут свой багаж, они пройдут проверку безопасности, а затем отправятся в терминал для своего рейса.

Сколько стоит жизнь в Хорватии?

По материалам:
Судебно-юридична газета
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