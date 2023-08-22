Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро — Finance.ua
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Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро

Казна и Политика
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Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро
Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро
Хорватия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 млн евро. Также обсуждаются вопросы разминирования и экспорта украинского зерна.
Об этом сообщил сегодня в Афинах премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает HRT.
По его словам, правительство Хорватии уточнит вопрос о помощи на заседании в следующий четверг.
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«Мы только что завершили встречу с президентом Украины и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины», — сказал Пленкович.
Он также анонсировал обширную международную конференцию по разминированию, посвященную Украине, в октябре, где Хорватия вместе с другими странами ЕС и другими международными организациями начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования, в котором Хорватия, к сожалению, имеет большой опыт.
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Также были обсуждены планы использования хорватских портов для экспорта зерна из Украины. «Конечно, порт Риека — главный. Это необходимо согласовать со странами, которые будут участвовать в транзите в Хорватию», — пояснил премьер-министр.
По его словам, несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большинство его ушли в Италию, часть на север Африки, но с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема снова стала актуальной, сказал Пленкович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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