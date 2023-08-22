Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро — Finance.ua

Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро
Хорватия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 млн евро. Также обсуждаются вопросы разминирования и экспорта украинского зерна.
Об этом сообщил сегодня в Афинах премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает HRT.
По его словам, правительство Хорватии уточнит вопрос о помощи на заседании в следующий четверг.
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«Мы только что завершили встречу с президентом Украины и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины», — сказал Пленкович.
Он также анонсировал обширную международную конференцию по разминированию, посвященную Украине, в октябре, где Хорватия вместе с другими странами ЕС и другими международными организациями начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования, в котором Хорватия, к сожалению, имеет большой опыт.
Также были обсуждены планы использования хорватских портов для экспорта зерна из Украины. «Конечно, порт Риека — главный. Это необходимо согласовать со странами, которые будут участвовать в транзите в Хорватию», — пояснил премьер-министр.
По его словам, несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большинство его ушли в Италию, часть на север Африки, но с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема снова стала актуальной, сказал Пленкович.
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