ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина — Finance.ua

ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина Сегодня 12:55 — Казна и Политика

ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Европейская комиссия сегодня выплатила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом объявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по отстройке, восстановлению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новый транш в размере 1,5 миллиарда евро. И будет еще больше, в этом году и дальше. Мы стоим бок о бок с Украиной «, — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

За помощь уже поблагодарили в украинском правительстве.

«Сегодня Украина получила очередной транш макрофина от ЕС в размере 1,5 млрд евро. Общая бюджетная поддержка ЕС в 2023 году составляет уже 12 млрд евро. Искренне благодарны Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за это решение, демонстрирующее солидарность Европы с Украиной», — написал в X Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент микрофинансовой помощи MFA+;

14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашении о кредитной линии 16 января, оба вступили в силу в тот же день;

первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года;

3 июля в фонд Украины поступил второй транш от Международного валютного фонда — сумма помощи составила $890 млн.



УНН По материалам:

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