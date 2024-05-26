ТОП-10 трендовых международных направлений для летнего отдыха в этом году — Finance.ua

ТОП-10 трендовых международных направлений для летнего отдыха в этом году Сегодня 20:10 — Мир

ТОП-10 трендовых международных направлений для летнего отдыха в этом году, Фото: freepik

Сайт путешествий Tripadvisor провел опрос среди американских путешественников, на основе которого выделил 10 трендовых международных направлений в этом году.

Об этом пишет Forbes.

92% респондентов заявили, что планируют потратить на путешествия по крайней мере такую ​​же сумму, как и прошлым летом, тогда как более половины сказали, что потратят на поездки этим летом больше, чем в прошлом году.

44% сказали, что планируют совершить больше путешествий, а 55% - что планируют путешествовать дольше.

По данным Tripadvisor, в этом году путешественники также планируют путешествовать по дальнейшим направлениям летом: 44% опрошенных заявили, что потратят более 7 часов, чтобы добраться до места проведения отпуска.

ТОП-10 трендовых международных направлений для летнего отдыха в этом году

Маунабо, Пуэрто-Рико

Лесистые горы встречаются с побережьем Карибского моря на этом участке юго-востока Пуэрто-Рико, где туристы могут окунуться в природу в заповеднике Пунта-Туна-Ветлендс и посетить маяк Пунта-Туна, построенный испанцами в 1892 году.

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Пуэрто-Рико, Испания

Расположенный на испанском острове Гран-Канария, Пуэрто-Рико привлекает туристов своими пляжами и отелями на вершинах скал. Но главная достопримечательность для детей — парк развлечений в стиле Angry Birds.

Плайя-Авельяна, Коста-Рика

Прибои здесь привлекают опытных серферов, но новички могут взять уроки на более мягких волнах неподалеку, у Тамариндо.

Куско, Перу

Куско является отправной точкой для посещения Мачу-Пикчу, Священной долины и Радужной горы, но очаровывает путешественников своими историческими площадями, рынками и музеями.

Иру-фуши, Мальдивы

Ира Фуша переводится как «солнечный остров», и на участке мягкого песка расположился роскошный курорт Sun Siyam Iru Fushi с надводными виллами и 14 ресторанами и барами.

Сент-Джон, Виргинские острова США

Сент-Джон — самый маленький из древовидных Виргинских островов США. Здесь также находится залив Транк-Бэй, который был назван лучшим пляжем в мире в 2024 году по версии World’s Best Beaches.

Агуас-Кальентес, Перу

Путешественники прибывают в Агуас-Кальенте поездом, и большинство из них приезжают сюда, чтобы посетить Мачу-Пикчу, хотя город также известен своими горячими источниками.

Мале, Мальдивы

Хотя большая часть Мальдивских островов заставит вас почувствовать, что остров в вашем распоряжении, Мале — густонаселенная столица, где находится Национальный музей, мост, соединяющий его с островом Хулхуле, и мечеть Старой Пятницы из кораллового камня, которая датируется 1656 годом.

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Фасмендхоо, Мальдивы

Прилетайте гидросамолетом на курорт Emerald Maldives Resort & Spa, раскинувшийся на Фасмендху, небольшом острове на атолле Раа. Курорт на 114 вилл имеет дайвинг-центр, свадебную часовню, спа-центр, детский клуб и многое другое.

Андрос, Багамские острова

Хотя это самый большой остров Багамских островов, Андрос кажется отдаленным. Посетители приезжают сюда ради великолепного дайвинга и глубоководной рыбалки.

Мета По материалам:

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