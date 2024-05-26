ТОП-10 трендовых международных направлений для летнего отдыха в этом году — Finance.ua

ТОП-10 трендовых международных направлений для летнего отдыха в этом году
Сайт путешествий Tripadvisor провел опрос среди американских путешественников, на основе которого выделил 10 трендовых международных направлений в этом году.
Об этом пишет Forbes.
92% респондентов заявили, что планируют потратить на путешествия по крайней мере такую же сумму, как и прошлым летом, тогда как более половины сказали, что потратят на поездки этим летом больше, чем в прошлом году.
44% сказали, что планируют совершить больше путешествий, а 55% - что планируют путешествовать дольше.
По данным Tripadvisor, в этом году путешественники также планируют путешествовать по дальнейшим направлениям летом: 44% опрошенных заявили, что потратят более 7 часов, чтобы добраться до места проведения отпуска.
ТОП-10 трендовых международных направлений для летнего отдыха в этом году
Маунабо, Пуэрто-Рико
Лесистые горы встречаются с побережьем Карибского моря на этом участке юго-востока Пуэрто-Рико, где туристы могут окунуться в природу в заповеднике Пунта-Туна-Ветлендс и посетить маяк Пунта-Туна, построенный испанцами в 1892 году.
Пуэрто-Рико, Испания
Расположенный на испанском острове Гран-Канария, Пуэрто-Рико привлекает туристов своими пляжами и отелями на вершинах скал. Но главная достопримечательность для детей — парк развлечений в стиле Angry Birds.
Плайя-Авельяна, Коста-Рика
Прибои здесь привлекают опытных серферов, но новички могут взять уроки на более мягких волнах неподалеку, у Тамариндо.
Куско, Перу
Куско является отправной точкой для посещения Мачу-Пикчу, Священной долины и Радужной горы, но очаровывает путешественников своими историческими площадями, рынками и музеями.
Иру-фуши, Мальдивы
Ира Фуша переводится как «солнечный остров», и на участке мягкого песка расположился роскошный курорт Sun Siyam Iru Fushi с надводными виллами и 14 ресторанами и барами.
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Сент-Джон, Виргинские острова США
Сент-Джон — самый маленький из древовидных Виргинских островов США. Здесь также находится залив Транк-Бэй, который был назван лучшим пляжем в мире в 2024 году по версии World’s Best Beaches.
Агуас-Кальентес, Перу
Путешественники прибывают в Агуас-Кальенте поездом, и большинство из них приезжают сюда, чтобы посетить Мачу-Пикчу, хотя город также известен своими горячими источниками.
Мале, Мальдивы
Хотя большая часть Мальдивских островов заставит вас почувствовать, что остров в вашем распоряжении, Мале — густонаселенная столица, где находится Национальный музей, мост, соединяющий его с островом Хулхуле, и мечеть Старой Пятницы из кораллового камня, которая датируется 1656 годом.
Фасмендхоо, Мальдивы
Прилетайте гидросамолетом на курорт Emerald Maldives Resort & Spa, раскинувшийся на Фасмендху, небольшом острове на атолле Раа. Курорт на 114 вилл имеет дайвинг-центр, свадебную часовню, спа-центр, детский клуб и многое другое.
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Хотя это самый большой остров Багамских островов, Андрос кажется отдаленным. Посетители приезжают сюда ради великолепного дайвинга и глубоководной рыбалки.
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