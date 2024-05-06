ТОП-10 вариантов для бюджетного отдыха на пляже в Европе — Finance.ua

ТОП-10 вариантов для бюджетного отдыха на пляже в Европе Сегодня 04:01 — Мир

У туристов есть возможность хорошо отдохнуть в Европе, а главное — бюджетно и без переполненных пляжей.

Опытное путешественница Элиза Мортон в своем материале для The Telegraph назвала 10 секретных европейских пляжных направлений, на которые стоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположено в балканских странах.

ТОП-10 пляжных направлений Европы 2024

Ксамильские острова, Албания;

Водопады Кравица, Босния и Герцеговина;



Охридское озеро, Северная Македония и Албания;



Озеро Балатон, Венгрия;

Поселок Дерми, Албания;



Пляж Яз, Черногория;



Юрмала, Латвия;



Созополь, Болгария;



Шкодра/Скадарское озеро, Черногория/Албания;



Криница Морска, Польша.



Напомним, издание Travel Off Path составило список из четырех самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено», на которые следует обратить внимание в 2024 году.

УНІАН По материалам:

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