ТОП-10 вариантов для бюджетного отдыха на пляже в Европе — Finance.ua

ТОП-10 вариантов для бюджетного отдыха на пляже в Европе
У туристов есть возможность хорошо отдохнуть в Европе, а главное — бюджетно и без переполненных пляжей.
Опытное путешественница Элиза Мортон в своем материале для The Telegraph назвала 10 секретных европейских пляжных направлений, на которые стоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположено в балканских странах.
ТОП-10 пляжных направлений Европы 2024
- Ксамильские острова, Албания;
- Водопады Кравица, Босния и Герцеговина;
- Охридское озеро, Северная Македония и Албания;
- Озеро Балатон, Венгрия;
- Поселок Дерми, Албания;
- Пляж Яз, Черногория;
- Юрмала, Латвия;
- Созополь, Болгария;
- Шкодра/Скадарское озеро, Черногория/Албания;
- Криница Морска, Польша.
Напомним, издание Travel Off Path составило список из четырех самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено», на которые следует обратить внимание в 2024 году.
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