ТОП-10 вариантов для бюджетного отдыха на пляже в Европе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 вариантов для бюджетного отдыха на пляже в Европе

Мир
11
У туристов есть возможность хорошо отдохнуть в Европе, а главное — бюджетно и без переполненных пляжей.
Опытное путешественница Элиза Мортон в своем материале для The Telegraph назвала 10 секретных европейских пляжных направлений, на которые стоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположено в балканских странах.

ТОП-10 пляжных направлений Европы 2024

  • Ксамильские острова, Албания;
  • Водопады Кравица, Босния и Герцеговина;
  • Охридское озеро, Северная Македония и Албания;
  • Озеро Балатон, Венгрия;
  • Поселок Дерми, Албания;
  • Пляж Яз, Черногория;
  • Юрмала, Латвия;
  • Созополь, Болгария;
  • Шкодра/Скадарское озеро, Черногория/Албания;
  • Криница Морска, Польша.
Напомним, издание Travel Off Path составило список из четырех самых недооцененных пляжных направлений мира в формате «все включено», на которые следует обратить внимание в 2024 году.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.