ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото) — Finance.ua

ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото) Сьогодні 15:04 — Світ

ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)

Система all inclusive є досить зручною для тих мандрівників, які надають перевагу відпочинку на курортах, де все продумали замість них. Система «все включено» передбачає харчування, напої та інші види послуг одночасно з проживанням у готелі. Тому не потрібно самостійно продумувати, де жити та харчуватися.

Видання Travel Off Path склало список із чотирьох найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено», на які варто звернути увагу 2024 року.

Варна, Болгарія

Для багатьох туристів Болгарія досі залишається не найочевиднішим вибором місця для відпочинку.

Проте ця країна є чудовим пляжним напрямком для будь-якого мандрівника, оскільки вона гарна, доступна за ціною й оточена безліччю курортів, що працюють за системою «все включено».

Зокрема, варто звернути увагу на Варну, а також прилеглі невеликі прибережні містечка, такі як Албена та Золоті піски. Там доступні чимало варіантів пляжного відпочинку за системою «все включено» за ціною від 100 доларів за ніч.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Незважаючи на всесвітньо відому багату культуру та історію Єгипту, багато людей часто несправедливо випускають його з уваги як місце для пляжного відпочинку. Особливо, коли йдеться про розкішні курорти, що працюють за системою «все включено».

Наприклад, прибережне курортне місто Шарм-ель-Шейх, розташоване вздовж узбережжя Червоного моря, завдяки теплому клімату є чудовим варіантом для пляжного відпочинку за системою all inclusive з додатковим бонусом у вигляді знайомства з багатою культурою Єгипту.

Ціни там дуже доступні - мандрівники без проблем можуть знайти готелі з системою «все включено» за ціною близько 100 доларів за ніч.

Ікстапа-Сіуатанехо, Мексика

Більшість туристів обирають такі мексиканські курорти, як Канкун, Лос-Кабос і Пуерто-Вальярта, тоді як курорт Ікстапа-Сіуатанехо все ще залишається поза увагою. І саме тому на останньому в мандрівників набагато більше шансів отримати вигідніші варіанти для відпочинку.

Красиві курорти Ікстапи, що працюють за системою «все включено», часто можна знайти за ціною менш ніж за 100 доларів за ніч. Причому тут йдеться і про готелі великих топ-мереж.

Кокле, Панама

Далеко від галасу й метушні розташоване недооцінене спокійне узбережжя Панами з чудовими пляжами й курортами, що працюють за системою «все включено».

На курортах уздовж узбережжя провінції Кокле між пляжами Плайя-Бланка і Плайя-Біхао навесні можна знайти розкішні курорти за ціною від 100 доларів.

УНІАН За матеріалами:

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