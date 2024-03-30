ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото) — Finance.ua
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ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)

Світ
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ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)
ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)
Система all inclusive є досить зручною для тих мандрівників, які надають перевагу відпочинку на курортах, де все продумали замість них. Система «все включено» передбачає харчування, напої та інші види послуг одночасно з проживанням у готелі. Тому не потрібно самостійно продумувати, де жити та харчуватися.
Видання Travel Off Path склало список із чотирьох найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено», на які варто звернути увагу 2024 року.
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Варна, Болгарія

Для багатьох туристів Болгарія досі залишається не найочевиднішим вибором місця для відпочинку.
Проте ця країна є чудовим пляжним напрямком для будь-якого мандрівника, оскільки вона гарна, доступна за ціною й оточена безліччю курортів, що працюють за системою «все включено».
ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)
Зокрема, варто звернути увагу на Варну, а також прилеглі невеликі прибережні містечка, такі як Албена та Золоті піски. Там доступні чимало варіантів пляжного відпочинку за системою «все включено» за ціною від 100 доларів за ніч.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Незважаючи на всесвітньо відому багату культуру та історію Єгипту, багато людей часто несправедливо випускають його з уваги як місце для пляжного відпочинку. Особливо, коли йдеться про розкішні курорти, що працюють за системою «все включено».
Наприклад, прибережне курортне місто Шарм-ель-Шейх, розташоване вздовж узбережжя Червоного моря, завдяки теплому клімату є чудовим варіантом для пляжного відпочинку за системою all inclusive з додатковим бонусом у вигляді знайомства з багатою культурою Єгипту.
ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)
Ціни там дуже доступні - мандрівники без проблем можуть знайти готелі з системою «все включено» за ціною близько 100 доларів за ніч.

Ікстапа-Сіуатанехо, Мексика

Більшість туристів обирають такі мексиканські курорти, як Канкун, Лос-Кабос і Пуерто-Вальярта, тоді як курорт Ікстапа-Сіуатанехо все ще залишається поза увагою. І саме тому на останньому в мандрівників набагато більше шансів отримати вигідніші варіанти для відпочинку.
ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)
Красиві курорти Ікстапи, що працюють за системою «все включено», часто можна знайти за ціною менш ніж за 100 доларів за ніч. Причому тут йдеться і про готелі великих топ-мереж.

Кокле, Панама

Далеко від галасу й метушні розташоване недооцінене спокійне узбережжя Панами з чудовими пляжами й курортами, що працюють за системою «все включено».
ТОП-4 найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено» (фото)
На курортах уздовж узбережжя провінції Кокле між пляжами Плайя-Бланка і Плайя-Біхао навесні можна знайти розкішні курорти за ціною від 100 доларів.
За матеріалами:
УНІАН
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