ТОП-5 історичних місць Норвегії, які варто побачити на власні очі (фото) — Finance.ua

ТОП-5 історичних місць Норвегії, які варто побачити на власні очі (фото) Сьогодні 19:03 — Світ

ТОП-5 історичних місць Норвегії, які варто побачити на власні очі (фото), Фото: scanmagazine.co.uk

Завдяки таким історичним пам’яткам, як фортеця Акерсхус та деякі з найбільш інтригуючих музеїв Скандинавії, Осло має багату історію, що робить столицю Норвегії ідеальним місцем для тих, хто прагне зануритися в минуле Скандинавії.

Після знайомства з історичними пам’ятками міста, виїжджаючи за його межі, ви отримаєте ще одну можливість відкрити для себе ще більшу частину норвезької спадщини.

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Від поселень епохи вікінгів до ключових місць на шляху країни до незалежності, райони навколо Осло, які легко дослідити на громадському транспорті, пропонують глибоке занурення в події, що сформували сучасну Норвегію.

Індустріальна спадщина в Берумс Верк

Заінтриговані тим, як промислова революція вплинула на Норвегію? Колишній металургійний завод у Берумс Верк допоможе дослідити цю історію.

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Працюючи з початку 17-го століття до 1960-х років, ця територія колись була одним з найважливіших промислових об'єктів Норвегії. Сьогодні Берумс Верк слугує як живим музеєм, так і яскравим центром мистецтва, ремесел та шопінгу.

Відвідувачі можуть дослідити історичні майстерні, побачити традиційні ремесла в дії та насолодитися збереженою промисловою архітектурою, яка прикрашає ландшафт.

Фото: visitnorway

У цьому районі також розташовано кілька художніх галерей, чудернацьких крамниць і ресторанів, розміщених у старих робітничих будівлях. Найкращий час для відвідування — напередодні Різдва, коли вулиці заповнює святковий ярмарок.

Олімпійська спадщина Ліллехаммера

Переживіть зимову Олімпіаду 1994 року в Ліллехаммері. Тридцять років потому в місті знаходиться Норвезький олімпійський музей, який не лише вшановує пам’ять про зимові ігри 1994 та 1952 років, що відбулися в Норвегії, але й досліджує ширшу олімпійську спадщину та зв’язок Норвегії з Іграми за допомогою цікавих експонатів.

Фото: matherandco.com

Ліллехаммер продовжує процвітати як центр зимових видів спорту, пропонуючи різноманітні розваги, такі як катання на собачих упряжках, прогулянки на снігоступах і катання на ковзанах, на додаток до одних з найкращих гірськолижних курортів Норвегії.

Влітку місто приваблює сім'ї веселим катанням на єдиній в Норвегії трасі для бобслею та санного спорту, а також розташованим неподалік парком розваг Хундерфоссен.

Фото: itinari.com

Окрім зимових видів спорту, у Ліллехаммер також можна відвідати Майхауген — музей просто неба, де відвідувачі можуть відкрити для себе нюанси сільського норвезького життя протягом століть, а в центрі для відвідувачів представлені різноманітні експонати про історію Ліллехаммера та інші теми культурної спадщини.

Укріплене старе місто Фредрікстад

Фредрікстад вирізняється своїм винятковим старим містом — одним з найкращих у Скандинавії. Ця місцевість, відома як Гамле Фредрікстад, може похвалитися чарівними вуличками з бруківки, традиційними дерев’яними будинками та мальовничими прибережними стежками, оточеними оборонним водним шляхом у формі зірки.

Фото: lifeinnorway.net

З розташованого неподалік історичного форту та його території відкривається вид на старе місто та його сучасного двійника за його межами з висоти пташиного польоту.

Серед визначних пам’яток старого міста — найбільша в Скандинавії модельна залізниця, на якій представлена детальна масштабна модель старого міста.

Фото: visitnorway

Фредрікстад — це не лише минуле. Окрім історичного старого міста, сучасний центр міста демонструє сучасну архітектуру, мистецькі виставки та місцеву кухню на набережній.

Тим часом любителі природи зможуть насолодитися природною красою сусіднього архіпелагу Хвалер та національного парку Ітре Хвалер.

Місто вікінгів Тенсберг

Тенсберг, який вважається найстарішим містом Норвегії, просякнутий історією та легендами епохи вікінгів. Найкраще ознайомитися з гордою спадщиною міста можна в музеї Слотсф'єлл, де артефакти та експонати розповідають про подорожі, битви та повсякденне життя вікінгів.

Фото: visitnorway

Музей розташований на тлі історичної фортеці на вершині пагорба, звідки відкривається чудовий вид на місто і фіорд за його межами.

Тенсберг також може похвалитися привабливою, реконструйованою гаванню, яка ідеально підходить для того, щоб насолодитися місцевими морепродуктами на обід.

Тут пришвартована копія корабля часів вікінгів, який був знайдений неподалік від Тенсберга.

Місце народження сучасної Норвегії в Ейдсволлі

Ейдсволл — ключове місце в норвезькій історії, адже саме тут у 1814 році було прийнято конституцію країни, що ознаменувало народження сучасної Норвегії.

Фото: visitnorway

Музей «Ейдсволл 1814», розташований в історичному маєтку Ейдсволл, де була підписана конституція, занурює відвідувачів у драматичні події, що призвели до здобуття Норвегією незалежності.

Музей надає вичерпний огляд конституційної історії і найкраще відвідувати його під час екскурсії з гідом.

Навколишній парк і сади пропонують спокійне усамітнення, дозволяючи відвідувачам поміркувати над значенням цього історичного місця для національної ідентичності Норвегії або просто насолодитися прогулянкою вздовж берега річки.

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