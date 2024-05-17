Лучшие места в мире для мошенников: где опасно для туриста (инфографика) — Finance.ua

Лучшие места в мире для мошенников: где опасно для туриста (инфографика) Сегодня 18:45 — Мир

Лучшие места в мире для мошенников: где опасно для туриста (инфографика)

Традиционно, чем больше в городе туристов, тем больше мошенников. Эксперты издания Daily Express со ссылкой на исследование компании Action Fraud составили список из 10 городов мира, где туристы чаще всего рискуют стать жертвами аферистов.

Об этом говорится в статье express.co.uk.

Чаще всего аферистов можно встретить в испанском Бенидорме и в Берлине.

1. Бенидорм, Испания

Бенидорм является одним из самых популярных мест для отдыха, которое чаще всего используют мошенники.

2. Берлин, Германия

Столица Германии была одним из самых популярных мест, которые использовали мошенники, чтобы обмануть туристов.

3. Ибица, Испания

Ибица — лучшее место для вечеринок в Испании, но, к сожалению, ее часто используют мошенники, чтобы обмануть отдыхающих.

4. Валетта, Мальта

Валетта является надежным местом для зимнего солнца, поэтому его часто ищут британские отдыхающие.

5. Албуфейра, Португалия

Албуфейра является одним из популярнейших направлений португальского Алгарве, и, к сожалению, это мишень для мошенников. Если объявление кажется хитрым, поищите изображение в Google, чтобы проверить, не похищено ли их из списка отелей.

6. Бангкок, Таиланд

Столица Таиланда — фантастическое место для ищущих вкусную кухню, бурную ночную жизнь и интересную культуру. Это также самое популярное направление для мошенников, поэтому перед бронированием убедитесь, что объявление об отдыхе правдиво.

7. Мальдивы

Мальдивы — это роскошное направление, и трудно найти сделку на идиллических островах. Поэтому если вы видите сделку, которая выглядит невероятно выгодной, убедитесь, что это настоящая реклама.

8. Дубай, ОАЭ

Дубай был назван лучшим направлением по версии Tripadvisor, поэтому многие британцы ищут там отдых. К сожалению, мошенники использовали это для создания фальшивых списков отпусков для места назначения.

9. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк был популярным местом для мошенников. Эксперты предостерегают туристов следить за сделками, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, как это часто бывает.

10. Дублин, Ирландия

Столица Ирландии была одним из самых распространенных мест, которые использовали мошенники.

Мы уже писали о том, что карманники часто орудуют в туристических местах, поэтому 87 процентов путешественников говорят, что пытаются защитить себя и свои ценные вещи во время отпуска.

По данным исследования, больше всего краж у туристов совершается в Италии.

Также во Франции Эйфелева башня — лучшее место для карманников. Многие туристы собираются вокруг памятника, чтобы сделать фотографии, но важно быть начеку.

Знаменитый Квартал красных фонарей Амстердама — место, где туристы, вероятнее всего, становятся жертвами карманников в Нидерландах. Несмотря на свою популярность, Амстердам рассматривает возможность перенесения района за пределы центра города.

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