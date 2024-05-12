Рейтинг самых безопасных городов мира для путешествий — Finance.ua

Рейтинг самых безопасных городов мира для путешествий Сегодня 17:18 — Мир

Рейтинг самых безопасных городов мира для путешествий, freepik.com

В этом году Гонолулу был назван самым безопасным городом в мире.

Об этом говорится в ежегодном отчете «Состояние туристического страхования — самые безопасные направления» от Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP).

В частности, в 2024 году в рейтинг попали два города США.

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Вице-президент BHTP Кэрол Мюллер отмечает, что отчет «Самые безопасные направления туристического страхования» следует считать уникальным, ведь он объединяет в себе информацию из первых рук, опрос респондентов с ценными сторонними источниками.

Это делают для того, чтобы определить ежегодный список самых безопасных направлений.

«Только путешественники, действительно посетившие города, могут оценивать их по разным показателям безопасности, используя свои знания, как мерило», — сказала она.

В дополнение к опросу реальных путешественников, посетивших города, BHTP анализирует несколько посторонних источников данных, включая Государственный департамент США, журнал The Economist и другие, чтобы оценить проблемы безопасности, такие как терроризм, чрезвычайные погодные ситуации, меры по здравоохранению и безопасность недостаточно представленных групп.

За последние четыре года отчет претерпел заметные изменения, которые отображают эволюцию туристического ландшафта. В то время как скандинавские страны и Северная Европа традиционно доминировали в списке, отчет этого года демонстрирует разнообразный состав участников, среди которых города Азии и Южной Америки.

Рейтинг самых безопасных городов

На 2024 год Гонолулу претендует на заветное первое место.

Несмотря на свою уязвимость к стихийным бедствиям, Гонолулу поражает путешественников своей общей безопасностью, что делает его идеальным местом для путешествий.

Даже самые низкие отметки Гонолулу являются самыми высокими среди всех направлений в этой категории, говорит Мюллер.

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Хотя вулканическое происхождение острова и его расположение в Тихом океане делает его очевидной мишенью для различных стихийных бедствий, от лесных пожаров до тайфунов, опрошенные путешественники воспринимают Гонолулу как невероятно безопасное направление для тропического отдыха.

Самые безопасные города мира для путешествий в 2024 году

Гонолулу; Монреаль; Рейкьявик; Сидней; Амстердам; Дубай; Копенгаген; Лондон; Сеул; Венеция; Токио; Берлин; Париж; Барселона; Орландо.

Кроме общего рейтинга, в отчете также представлен рейтинг городов в соответствии с нюансами безопасности разных сегментов путешественников — от миллениалов до ЛГБТК+ путешественников, предпочитающих инклюзивные направления путешествий.

Самые безопасные города для женщин

Гонолулу; Амстердам; Копенгаген; Рейкьявик; Монреаль; Лондон; Лас-Вегас; Сидней; Париж; Майами.

Самые безопасные города для путешественников-миллениалов

Сеул; Копенгаген; Лондон; Сингапур; Барселона; Дубай; Амстердам; Гонолулу; Токио; Орландо.

Самые безопасные города для зрелых путешественников

Копенгаген; Рейкьявик; Сидней; Монреаль; Токио; Гонолулу; Пекин; Берлин; Амстердам; Сингапур.

Самые безопасные города для семей

Сеул; Гонолулу; Дубай; Венеция; Лондон; Токио; Париж; Сингапур; Гонконг; Майами.

ЛГБТК+ путешественники

Сан-Хуан; Барселона; Дубай; Лондон; Гонконг; Монреаль; Венеция; Сидней; Гонолулу; Амстердам.

Мета По материалам:

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