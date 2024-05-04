ТОП-5 самых бюджетных туристических городов Европы — Finance.ua

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ТОП-5 самых бюджетных туристических городов Европы

Мир
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ТОП-5 самых бюджетных туристических городов Европы
ТОП-5 самых бюджетных туристических городов Европы, Фото: amawaterways.com
Путешествие по Европе может быть не только увлекательным, но и вполне доступным даже при ограниченном бюджете. Для украинцев, желающих исследовать новые культуры и пейзажи без больших затрат, существует множество привлекательных направлений.
По мнению тревел-экспертов издания Travel Off Path, в условиях времени, когда мир полностью восстанавливается от пандемии и его ждет туристический бум, многие страны повышают цены в ожидании туристов, однако есть направления, которые до сих пор остаются заманчивыми, а главное — не заставят потратить много средств.

Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии является одним из самых живописных городов Европы, где переплелись элементы разных культур, придав ему особое величие и красоту.
Пребывание в Будапеште позволяет почувствовать атмосферу и Вены, и Праги. Кроме того, здесь находятся знаменитые термальные ванны.
Фото: nationalgeographic
Фото: nationalgeographic
Будапешт также славится своей изысканной, хоть и недооцененной кулинарией.
Несмотря на растущую популярность, стоимость жизни в городе остается сравнительно низкой. Туристы могут насладиться городскими достопримечательностями, недорогими спа и широким ассортиментом баров и ресторанов.
Для украинцев приятным дополнением станет бесплатный проезд в местном общественном транспорте.

Тирана, Албания

Столица Албании имеет потенциал стать одним из лидеров европейского списка городов, которые стоит посетить.
Фото: roughguides
Фото: roughguides
В течение многих лет город оставался изолированным из-за диктаторского режима. Но сегодня Тирана превратилась в открытый и радушный город для путешественников.
Ее архитектура уникальна и исторически значима, хоть и несет тяжелые следы прошлого.

Бухарест, Румыния

Столица Румынии по праву считается одним из самых безопасных и экономически доступных городов Европы. Она сразу же пленяет своей атмосферой и позволяет погрузиться в уникальную румынскую культуру.
Отметим, что в 2024 г. Румыния частично интегрировалась в Шенгенскую зону.
Фото: getty images
Фото: getty images
Этот город обычно не принимают во внимание при планировании поездок в Европу, что делает его отличным выбором для бюджетного туриста.
В столице Румынии можно насладиться не только красивыми постройками в стиле «Прекрасной эпохи», но и одними из самых низких цен на проживание и питание в ЕС.

София, Болгария

Столица Болгарии является одним из самых древних и спокойных городов Европы.
Здесь находятся важные объекты, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. София как одна из старейших европейских столиц имеет богатое культурное наследие, которым может похвастаться и которым может очаровать каждого посетителя.
Фото: nationalgeographic
Фото: nationalgeographic
Город предлагает одни из самых низких цен в Европе как на жилье, так и на питание, а также богат историческими достопримечательностями и может предложить туристам уникальное сочетание истории и современности.

Порту, Португалия

Этот живописный португальский город, известный своей яркой культурой, не нуждается в длинных представлениях, ведь его уже признают одним из самых красивых в мире.
Фото: SeanPavonePhoto
Фото: SeanPavonePhoto
Порту также привлекателен своими доступными ценами, что делает его идеальным выбором для бюджетных путешественников.

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По материалам:
visitukraine.today
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