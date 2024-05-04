ТОП-5 самых бюджетных туристических городов Европы — Finance.ua

ТОП-5 самых бюджетных туристических городов Европы Сегодня 16:01 — Мир

ТОП-5 самых бюджетных туристических городов Европы, Фото: amawaterways.com

Путешествие по Европе может быть не только увлекательным, но и вполне доступным даже при ограниченном бюджете. Для украинцев, желающих исследовать новые культуры и пейзажи без больших затрат, существует множество привлекательных направлений.

По мнению тревел-экспертов издания Travel Off Path , в условиях времени, когда мир полностью восстанавливается от пандемии и его ждет туристический бум, многие страны повышают цены в ожидании туристов, однако есть направления, которые до сих пор остаются заманчивыми, а главное — не заставят потратить много средств.

Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии является одним из самых живописных городов Европы, где переплелись элементы разных культур, придав ему особое величие и красоту.

Пребывание в Будапеште позволяет почувствовать атмосферу и Вены, и Праги. Кроме того, здесь находятся знаменитые термальные ванны.

Фото: nationalgeographic

Будапешт также славится своей изысканной, хоть и недооцененной кулинарией.

Несмотря на растущую популярность, стоимость жизни в городе остается сравнительно низкой. Туристы могут насладиться городскими достопримечательностями, недорогими спа и широким ассортиментом баров и ресторанов.

Для украинцев приятным дополнением станет бесплатный проезд в местном общественном транспорте.

Тирана, Албания

Столица Албании имеет потенциал стать одним из лидеров европейского списка городов, которые стоит посетить.

Фото: roughguides

В течение многих лет город оставался изолированным из-за диктаторского режима. Но сегодня Тирана превратилась в открытый и радушный город для путешественников.

Ее архитектура уникальна и исторически значима, хоть и несет тяжелые следы прошлого.

Бухарест, Румыния

Столица Румынии по праву считается одним из самых безопасных и экономически доступных городов Европы. Она сразу же пленяет своей атмосферой и позволяет погрузиться в уникальную румынскую культуру.

Отметим, что в 2024 г. Румыния частично интегрировалась в Шенгенскую зону.

Фото: getty images

Этот город обычно не принимают во внимание при планировании поездок в Европу, что делает его отличным выбором для бюджетного туриста.

В столице Румынии можно насладиться не только красивыми постройками в стиле «Прекрасной эпохи», но и одними из самых низких цен на проживание и питание в ЕС.

София, Болгария

Столица Болгарии является одним из самых древних и спокойных городов Европы.

Здесь находятся важные объекты, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. София как одна из старейших европейских столиц имеет богатое культурное наследие, которым может похвастаться и которым может очаровать каждого посетителя.

Фото: nationalgeographic

Город предлагает одни из самых низких цен в Европе как на жилье, так и на питание, а также богат историческими достопримечательностями и может предложить туристам уникальное сочетание истории и современности.

Порту, Португалия

Этот живописный португальский город, известный своей яркой культурой, не нуждается в длинных представлениях, ведь его уже признают одним из самых красивых в мире.

Фото: SeanPavonePhoto

Порту также привлекателен своими доступными ценами, что делает его идеальным выбором для бюджетных путешественников.

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