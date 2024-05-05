ТОП-3 недооцененных мест в Европе, которые стоит посетить (фото) — Finance.ua

ТОП-3 недооцененных мест в Европе, которые стоит посетить (фото) Сегодня 17:09 — Мир

ТОП-3 недооцененных мест в Европе, которые стоит посетить (фото), Фото: tourscanner.com

Пока одни места мира страдают от толп путешественников, другие незаслуженно игнорируются туристами.

Путешественница с опытом Эстер Маршалл поделилась интересными местами в Европе, которые, по ее мнению, недооценены туристами, но, бесспорно, достойны того, чтобы их посетить, да еще и при этом избежав толп.

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«Ищете ли вы более тихий отдых в городе, или бюджетный пляжный отдых, здесь есть множество менее посещаемых мест, которые стоит исследовать. Хотя я бы не назвала ни одно из этих мест „скрытыми жемчужинами“, они наверняка будут менее многолюдными, чем такие популярные места, как Барселона и Париж», — пишет Эстер.

Гамбург, Германия

Второй по величине немецкий город обычно находится дальше в списке мест для отдыха, чем Мюнхен или Берлин, но ему точно есть что предложить.

«Мне понравился атмосферный складской район Шпайхерштадт и виды из церкви Святого Михаила. Хотя Гамбург — один из самых дождливых городов Европы, его музей „Миниатюрная страна чудес“ — идеальное место для дождливых выходных», — отмечает путешественница.

Также она рекомендует обратить внимание на местную кухню, забежав ранним утром на местный рыбный рынок или насладившись традиционным карри-вюрстом и рагу из морепродуктов.

Монпелье, Франция

Этот красивый город на юге Франции не принимает так много посетителей, как фешенебельные Ницца или Канны.

Однако его старый город действительно может приятно удивить, а на каждом узком переулке или площади Монпелье есть кафе.

До пляжа легко добраться из центра города, а от палящего солнца можно спрятаться в городском ботаническом саду.

«Я также обнаружила, что Монпелье гораздо дешевле, чем другие направления на юге Франции, поскольку это большой студенческий город. Если внимательно следить, можно найти множество выгодных предложений на напитки и еду», — делится опытом Эстер.

Албания

«Это уже не „скрытая жемчужина“, но еще есть время успеть отправиться в Албанию до того, как ее заполонят толпы. Мне понравились пляжи Ксамиля, и я подумала, что они гораздо чище, чем на соседнем Корфу», — отметила автор подборки.

Также она отметила, что хотя южные пляжные курорты Албании дороже ее столицы Тираны, в ресторанах по-прежнему гораздо больше выгодных предложений, чем в аналогичных местах в Греции или Испании.

Любители истории могут насладиться невероятными римскими руинами, выставленными в национальном парке Бутринт.

УНІАН По материалам:

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