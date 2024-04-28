Контроль массового туризма: в Амстердаме под запрет попало строительство новых отелей — Finance.ua

Контроль массового туризма: в Амстердаме под запрет попало строительство новых отелей Сегодня 23:06 — Мир

Контроль массового туризма: в Амстердаме под запрет попало строительство новых отелей, Фото: freepik

Местные власти Амстердама заявили о запрете на строительство новых отелей в городе. Это решение стало частью более широких мер, направленных на контроль массового туризма.

Об этом сообщает CNN.

По словам мэрии, эти шаги преследуют цель сделать и сохранить город пригодным для жизни жителей и гостей, ограничивая количество туристов до 20 млн ночевок в отелях ежегодно.

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«Это означает: никакого массового туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок туристов в отелях в год», — говорится в заявлении мэрии.

Исключение из этого нового запрета будет применено только в случае закрытия действующего отеля без увеличения общего количества спальных мест, причем новый отель должен соответствовать высшим экологическим стандартам.

Впрочем, запрет не касается гостиниц, которые уже получили разрешение на строительство до этого решения.

Это лишь одна из многих инициатив, введенных в Амстердаме в последние годы для уменьшения проблем, связанных с чрезмерным туризмом.

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Власти города также закрыли местный круизный терминал в 2023 году, запретили курение каннабиса в общественных местах, сократили часы работы баров и рассматривают план переноса деятельности секс-работников Квартала красных фонарей в пригород.

Напомним, жители Канарских островов протестовали против массового чрезмерного туризма. Правительство прислушалось , поэтому в этом году планируют принять законопроект, который ужесточит правила краткосрочной аренды частного жилья на островах, например, через Airbnb и Booking.

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