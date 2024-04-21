В каких странах могут бесплатно учиться украинцы: список университетов и стипендиальных программ — Finance.ua

В каких странах могут бесплатно учиться украинцы: список университетов и стипендиальных программ
Украинцы могут учиться за границей бесплатно, а также получить гранты или стипендии.
Об этом сообщает visitukraine.today.
В каких странах могут бесплатно учиться украинцы
Норвегия
Чтобы учиться в норвежских университетах, украинские студенты должны проучиться не менее 1 года в украинском университете.
Страна принимает студентов на основании оценок в предыдущем учебном заведении и мотивационного письма
Подать документы можно с декабря по март.
Список университетов, активно привлекающих иностранцев:
- University of Tromso или Arctic University of Norway;
- University College of Volda;
- Norwegian School of Architecture and Design;
- Norwegian Business School;
- Norwegian School of Theology.
Чехия
Чтобы поступить в университет в Чехии, необходимо владеть чешским языком на уровне В1-С1.
Отмечается, что во время обучения студенты могут дополнительно подать заявку на получение гранта или стипендии.
Среди самых популярных среди иностранцев университетов:
- Prague Academy of Arts;
- Higher School of Economics;
- Masaryk University;
- Palacky University;
- University of Chemical Technology;
- Czech Technical University.
Германия
Учиться в немецких университетах разрешено по окончании двух лет обучения в украинском вузе или одного года в Украине + 1 года в немецком колледже.
Для поступления нужно предоставить аттестат, мотивационное письмо и сертификат о знании немецкого языка.
Самые популярные университеты:
- Brandenburg University of Technology in Kottbus;
- University of Mannheim;
- RWTH Aachen University of Technology;
- Free University of Berlin;
- University of Heidelberg.
Среди других стран, предоставляющих возможность бесплатного обучения: Дания, Польша, Австрия, Швеция, Исландия, Финляндия, Бельгия, Греция, Франция и Испания.
В некоторых странах можно сразу поступить на бюджет, другие принимают студентов только по специальным программам.
Стипендиальные программы для обучения за границей
Среди самых популярных и престижных программ можно выделить:
1. Chevening — стипендия на обучение в Великобритании.
Эта программа частично или полностью финансирует очный курс в аспирантуре любого британского вуза.
После подачи заявки проводится конкурсный отбор в 3 этапа:
- отбор;
- собеседование;
- экзамен по знанию английского языка.
Программа проводится ежегодно с сентября, за год до начала курса. Заявки обычно подаются до начала декабря.
5. Gates Cambridge Scholarship — стипендия на обучение в Великобритании, а именно в Кембриджском университете.
Рассчитана данная программа на студентов, желающих получить степень последипломного образования по каждому предмету, доступному в Кембриджском университете.
Но стоит учитывать, что на программе предусмотрен очень серьезный отбор, но стипендия является одной из крупнейших из всех международных стипендий.
3. Fulbright Scholar Program — стипендиальная программа в США.
Программа рассчитана на докторов и кандидатов наук, аспирантов и исследователей, а также на юристов, культурных деятелей и журналистов.
Кандидатов тщательно отбирают, в частности, учитывая их научные достижения и план, а также потенциал к взаимодействию с американскими коллегами.
Документы можно подавать ежегодно до 15 октября.
4. DAAD — стипендия на обучение в Германии.
Податься на стипендию могут выпускники украинских вузов, уже имеющие квалификационный уровень (от бакалавра и выше) и желающие получить последипломное или магистерское образование в государственном университете Германии.
Срок подачи заявок — начало ноября.
5. Erasmus Mundus — программа Европейской комиссии.
Рассчитана на студентов (после 2 лет обучения в вузах) и преподавателей, желающих учиться по программе обмена.
Напомним, студенты из Украины могут получить стипендии в Эстонском Университете естественных наук, расположенном в Тарту.
Стипендии покрывают плату за обучение и предоставляют бесплатное место в общежитии.
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