В каких странах могут бесплатно учиться украинцы: список университетов и стипендиальных программ — Finance.ua

В каких странах могут бесплатно учиться украинцы: список университетов и стипендиальных программ Сегодня 17:04 — Мир

В каких странах могут бесплатно учиться украинцы: список университетов и стипендиальных программ, Фото: freepik

Украинцы могут учиться за границей бесплатно, а также получить гранты или стипендии.

Об этом сообщает visitukraine.today.

В каких странах могут бесплатно учиться украинцы

Норвегия

Чтобы учиться в норвежских университетах, украинские студенты должны проучиться не менее 1 года в украинском университете.

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Страна принимает студентов на основании оценок в предыдущем учебном заведении и мотивационного письма

Подать документы можно с декабря по март.

Список университетов, активно привлекающих иностранцев:

University of Tromso или Arctic University of Norway;

University College of Volda;



Norwegian School of Architecture and Design;



Norwegian Business School;



Norwegian School of Theology.



Чехия

Чтобы поступить в университет в Чехии, необходимо владеть чешским языком на уровне В1-С1.

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Отмечается, что во время обучения студенты могут дополнительно подать заявку на получение гранта или стипендии.

Среди самых популярных среди иностранцев университетов:

Prague Academy of Arts;

Higher School of Economics;



Masaryk University;



Palacky University;



University of Chemical Technology;



Czech Technical University.



Германия

Учиться в немецких университетах разрешено по окончании двух лет обучения в украинском вузе или одного года в Украине + 1 года в немецком колледже.

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Для поступления нужно предоставить аттестат, мотивационное письмо и сертификат о знании немецкого языка.

Самые популярные университеты:

Brandenburg University of Technology in Kottbus;

University of Mannheim;



RWTH Aachen University of Technology;



Free University of Berlin;



University of Heidelberg.



Среди других стран, предоставляющих возможность бесплатного обучения: Дания, Польша, Австрия, Швеция, Исландия, Финляндия, Бельгия, Греция, Франция и Испания.

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В некоторых странах можно сразу поступить на бюджет, другие принимают студентов только по специальным программам.

Стипендиальные программы для обучения за границей

Среди самых популярных и престижных программ можно выделить:

Великобритании. 1. Chevening — стипендия на обучение в

Эта программа частично или полностью финансирует очный курс в аспирантуре любого британского вуза.

После подачи заявки проводится конкурсный отбор в 3 этапа:

отбор;

собеседование;

экзамен по знанию английского языка.

Программа проводится ежегодно с сентября, за год до начала курса. Заявки обычно подаются до начала декабря.

в Кембриджском университете. 5. Gates Cambridge Scholarship — стипендия на обучение в Великобритании, а именно

Рассчитана данная программа на студентов, желающих получить степень последипломного образования по каждому предмету, доступному в Кембриджском университете.

Но стоит учитывать, что на программе предусмотрен очень серьезный отбор, но стипендия является одной из крупнейших из всех международных стипендий.

США. 3. Fulbright Scholar Program — стипендиальная программа в

Программа рассчитана на докторов и кандидатов наук, аспирантов и исследователей, а также на юристов, культурных деятелей и журналистов.

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Кандидатов тщательно отбирают, в частности, учитывая их научные достижения и план, а также потенциал к взаимодействию с американскими коллегами.

Документы можно подавать ежегодно до 15 октября.

Германии. 4. DAAD — стипендия на обучение в

Податься на стипендию могут выпускники украинских вузов, уже имеющие квалификационный уровень (от бакалавра и выше) и желающие получить последипломное или магистерское образование в государственном университете Германии.

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Срок подачи заявок — начало ноября.

Рассчитана на студентов (после 2 лет обучения в вузах) и преподавателей, желающих учиться по программе обмена.

Напомним, студенты из Украины могут получить стипендии в Эстонском Университете естественных наук, расположенном в Тарту.

Стипендии покрывают плату за обучение и предоставляют бесплатное место в общежитии.

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