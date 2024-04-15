С какими препятствиями в трудоустройстве сталкиваются украинцы в Германии — Finance.ua

С какими препятствиями в трудоустройстве сталкиваются украинцы в Германии Сегодня 09:33

В немецком Институте исследования рынка труда и карьеры объясняют, с какими препятствиями к трудоустройству сталкиваются украинцы в Германии. О таких факторах рассказала социолог института Мариэлла Фалькенгайн:

немецкий язык дается трудно или же интенсивность языкового курса слишком высока;

некоторые люди оказались в критических жизненных обстоятельствах, при которых они не могут строить профессиональные планы, например, если их мужья находятся на фронте;

некоторые женщины чувствуют себя слишком старыми для того, чтобы начинать новую карьеру или выучить немецкий язык;

кроме языкового курса и ухода за детьми на трудоустройство попросту не хватает времени.

«Некоторым быстрое трудоустройство и овладение немецким языком на работе хорошо подошло бы. Для других такой подход не будет адекватным. В таких случаях нужно, прежде всего, стабилизировать жизненные ситуации», — отметила эксперт.

Украинка Алена Бут рассказала, что не могла записаться на курсы из-за того, что два года не находилось место в детском саду для ее ребенка. Поэтому женщина приобрела онлайн-курс и овладевает немецким самостоятельно. На курсы запишется после того, как его ребенка возьмут в детсад с августа 2024 года. После этого беженка согласна устроиться и на низкоквалифицированную работу, несмотря на то, что имеет высшее образование и владеет английским языком.

На днях Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала к улучшению интеграции украинцев на рынке труда, разрешив им доступ к работе без обязательного знания немецкого языка.

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