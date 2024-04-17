Право на новый статус в Чехии: сколько украинцев могут получить — Finance.ua
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Право на новый статус в Чехии: сколько украинцев могут получить

Личные финансы
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В правительстве Чехии предлагают изменение в законодательство, чтобы разрешить украинцам с временной защитой переходить на долгосрочный тип пребывания. Условием будет экономическая самостоятельность.
Сколько беженцев смогут получить право на изменение статуса, пишет ukraina.radio.cz.
В МВД Чехии предлагают со следующего года предоставлять украинским беженцам специальные разрешения на длительное пребывание. Изменить статус смогут только люди, отвечающие определенным условиям. В частности, таким:
  • минимум 2 года проживания в Чехии с временной защитой;
  • экономическая самостоятельность;
  • обеспеченность жильем.
Директор Консорциума неправительственных организаций Андреа Крхова считает, что более 342 тысяч беженцев с временной защитой, зарегистрированных в Чехии на начало недели, выполнить такие условия могут около 20 тысяч человек.
«Человек, желающий получить право на долгосрочное пребывание, не должен зависеть от выплат социального пособия. У нас есть информация, что сумма, подтверждающая экономическую самостоятельность, установлена ​​с учетом стандарта средств, наличие которых требуют доказать от всех иностранцев, подающих заявления на долгосрочное пребывание в Чехии», — отмечает она.
Эксперт добавляет: с учетом того, какие зарплаты получают в Чехии украинские беженцы, на сегодняшний день большинство не может вписаться в такой стандарт.
По данным Министерства труда Чехии, экономически активны около 110 тысяч беженцев из Украины. Эти люди платят в чешский бюджет налоги и другие взносы. При этом большинство беженцев работают на низкооплачиваемых должностях.

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По материалам:
РБК-Україна
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