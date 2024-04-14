В Норвегии сократили помощь украинским мигрантам: что изменилось — Finance.ua

В Норвегии сократили помощь украинским мигрантам: что изменилось Сегодня 16:03 — Мир

В Норвегии сократили помощь украинским мигрантам: что изменилось, Фото: znaki.fm

Для украинских беженцев ужесточились правила в Норвегии. В частности, некоторые выплаты урезали или вовсе отменили. Также изменили требования к проживанию.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

Правительство Норвегии ужесточило часть правил, чтобы контролировать иммиграцию и интеграцию беженцев из Украины.

прекращении предоставления временного альтернативного жилья. В январе этого года в Норвегии заявили

То есть, украинским мигрантам, которые выбрали проживание в частном жилье, а не в центре приема беженцев, больше не будут предоставлять финансовую помощь.

UDI будет сотрудничать с IMDi и муниципалитетами по поселению тех, кто сегодня получает поддержку по этой схеме.

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К тому же с 15 февраля в Норвегии уменьшили примерно на 6 тыс. крон ежемесячно выплаты супругам, у которых нет детей.

Еще одно изменение касается беженцев, прибывающих в центры приема вместе с животными. Страна не будет возмещать расходы, поэтому новые жители больше не могут брать своих домашних животных с собой в Национальный центр прибытия или в центры приема беженцев.

Отмечено, что изменение не касается тех, кто живет в центрах со своими животными, ожидая поселения.

Чтобы получить единовременную финансовую выплату в размере 93 тыс. крон (8200 евро), нужно будет проживать в Норвегии по крайней мере год.

Теперь беженцев будут стимулировать трудоустраиваться. Украинские мигранты в Норвегии должны уделять минимум 15 часов в неделю трудовой деятельности.

Устроиться можно на полный или неполный рабочий день.

Беженцы из Украины, которые намерены подать заявку на получение защиты, могут зарегистрироваться в пяти других городах страны:

Киркенес;

Тронхейм;

Берген;

Ярен;

Торп.

В большинстве случаев вам нужно связаться с полицией, чтобы согласовать время регистрации.

Если округ, куда вы прибыли, не имеет возможности зарегистрировать вас, вам необходимо будет добраться до Национального центра регистрации.

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С 1 января этого года мигранты, желающие получить место в приюте для беженцев, должны зарегистрировать свою заявку в Национальном центре регистрации в муниципалитете Роде.

Необходимо учесть, что если вы не зарегистрируетесь в Национальном центре регистрации, вам не предложат место в приюте.

Однако если вы прибыли в другой город Норвегии, не будет предложено размещение или транспортировка в Национальный центр регистрации.

То есть беженцам необходимо самостоятельно оплатить поездку в Национальный центр регистрации.

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Однако помощь могут получить несовершеннолетние без сопровождения и находящиеся в особо сложной ситуации.

Исключением могут быть также случаи, когда существует угроза жизни и здоровью человека.

Требование о регистрации в Национальном центре регистрации не распространяется на просителей убежища, прибывающих в Норвегию через пограничный пункт Стурскуг.

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