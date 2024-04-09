31% беженцев сталкиваются с финансовыми трудностями в Чехии: где живут и работают — Finance.ua

31% беженцев сталкиваются с финансовыми трудностями в Чехии: где живут и работают Сегодня 17:13 — Мир

31% беженцев сталкиваются с финансовыми трудностями в Чехии: где живут и работают

В Чехии нашли работу две трети трудоспособных беженцев из Украины. В то же время трети беглецов от войны не хватает денег на ежедневные расходы.

Более двух третей экономически активных беженцев из Украины работают в Чехии.

Об этом говорится в опросе Международной организации по миграции (МОМ), пишет proukrainu.blesk.cz

По результатам, большинство беженцев — женщины. Они часто имеют высокий уровень образования. Но украинки в Чехии смогли получить работу только ниже уровня своей предыдущей квалификации.

Редакция ProUkrainu. cz уже сообщала, что в Чехии 320 тысяч беженцев продлили временную защиту.

Согласно опросу МОМ, 77% из них экономически активны, то есть это люди, имеющие работу (69%) или активно ее ищущие.

«Поиск стабильной работы является проблемой, особенно для матерей-одиночек, беженцев старше 60 лет или людей с проблемами здоровья», — прокомментировала Андреа Свободова из аналитического отдела МОМ.

Знание языка

Согласно опросу, знание чешского языка играет большую роль. Более четырех пятых от опрошенных, говорящих на чешском языке, имеют работу. Самая высокая занятость среди тех, кто раньше работал в Украине механизаторами, слесарями, водителями, мастерами или квалифицированными работниками сельского хозяйства.

Беженцы старше 60 лет часто безуспешно ищут работу. Почти три пятых тех, кто не имеет работы и не ищет ее, сказали, что им приходится ухаживать за членами семьи — детьми, стариками или инвалидами.

До выезда из Украины три четверти респондентов были экономически активными. Среди тех, кто не был активным на рынке труда, большинство это студенты и пенсионеры или мамочки, которые находились в отпуске по уходу за ребенком.

Образование

Около половины беженцев имеют высшее профессиональное или университетское образование, но в Чехии часто работают неквалифицированными рабочими. Страдают преимущественно женщины. Украинки в Чехии — более двух третей — сообщают, что их текущая должность ниже их квалификации. Около половины мужчин в Чехии работают ниже уровня квалификации.

Финансы

Около трети беженцев сталкиваются с финансовыми проблемами, когда они не в состоянии покрывать свои ежедневные расходы. Проблемы возникают у людей, которые находятся на пенсии, в декретном отпуске и уходе за ребенком.

Более половины беженцев также не смогли бы оплатить неожиданные расходы более 13 600 крон. Даже среди работающих украинцев около трети респондентов не смогли бы возместить такие расходы.

Жилье

Большинство беженцев полагаются на разные источники для покрытия расходов на проживание. Более половины указали доход от занятости как один из источников, примерно две четверти — поддержку от властей, треть — поддержку семьи или общины, а четверть — также черпают свои сбережения.

Более половины беженцев — 56% - проживают в обычном арендованном жилье. Другие до сих пор живут в общежитиях и гостиницах.

Возвращение домой

Большинство беженцев хотят вернуться в Украину, всего 69 процентов респондентов. Только 12% беженцев не планируют возвращаться. Другие еще не уверены, вернутся ли.

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