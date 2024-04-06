В Германии призывают ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины — Finance.ua

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В Германии призывают ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины

Мир
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В Германии призывают ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
В Германии призывают ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала ускорить интеграцию беженцев из Украины. В частности, речь идет о возможности украинским мигрантам устраиваться на работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов.
Об этом пишет tagesschau.
Как сообщает директор ассоциации Андре Бергеггер, необходимо ускорить процесс интеграции украинцев, чтобы использовать потенциал немецкого рынка труда.
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«Мы все еще слишком бюрократичны и негибки, когда речь идет об интеграции на рынок труда. Меры по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы», — отметил он.
Он уверен, что количество украинских мигрантов в стране будет только расти. Также пока не ожидается, что большинство украинцев в ближайшее время вернется домой.
«Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы», — продолжил Бергеггер.
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Справка Finance.ua:

  • В настоящее время в Германии зарегистрировано примерно 1,65 миллиона граждан Украины. Немецкие депутаты предупреждают о чрезмерной нагрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев по всей Европе;
  • в Дании трудоустроилось 55% беженцев из Украины без знания языка. В соседней Германии украинцам для начала нужно овладеть языком, чтобы устроиться на работу;
  • в Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагают заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией.
По материалам:
УНІАН
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