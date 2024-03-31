Почему украинские беженцы не задерживаются во Франции — Finance.ua

Почему украинские беженцы не задерживаются во Франции Сегодня 20:13 — Мир

Почему украинские беженцы не задерживаются во Франции

По оценкам, 4,3 млн украинских мигрантов получили «временную защиту» ЕС с момента большой войны. Украинцы переехали в страны Европы: от Польши и Финляндии до Испании и Ирландии. Однако Франция значительно отстает от остальных стран Европейского Союза — страна принимает менее одного беженца из Украины на 1 тыс. граждан.

Об этом пишет Politico.

«В январе Франция сообщила всего о 64 720 находящихся под временной защитой беженцах из Украины», — отмечает издание.

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По данным Евростата, Германия предоставила временную защиту более 1,2 млн беженцев. Польша — почти 1 млн.

Не отстает и Ирландия, принявшая более 100 тыс. украинцев среди 5 миллионов жителей. Во Франции количество украинцев значительно меньше.

Эти данные еще более впечатляют, если сравнить их с численностью населения стран: Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия и Болгария принимают более 25 беженцев на 1000 граждан. Франция, напротив, принимает менее одного беженца на 1000 граждан.

По словам Жерара Садика из неправительственной организации La Cimade, около 30 тыс. украинских беженцев не охвачены французским подсчетом.

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Почему украинцы не задерживаются во Франции

Также важным аспектом является языковой вопрос, ведь большое количество беженцев приняли славяноязычные страны.

Однако, как отмечают аналитики, кроме языка на отставание Франции в приеме мигрантов влияют следующие факторы:

географическая близость к Украине;

финансовая поддержка беженцев;

сформированная сеть общин.

«Насколько я понимаю, Франция просто не отвечает ни одному из этих трех требований», — сказала Евгения Близнюк, генеральный директор и основатель исследовательской компании Gradus, исследовавшей опыт украинских беженцев за рубежом.

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Правозащитники также указывают на языковые барьеры и пресловутую бюрократию и волокиту во Франции.

В то время как в других странах, как Германия, поддержка организована преимущественно на государственном уровне, во Франции к приему украинцев подключились ассоциации и местные жители.

Справка Finance.ua:

Доля украинских беженцев, планирующих остаться за рубежом, постепенно увеличивается. Полтора года назад 50% мигрантов заявляли о намерении вернуться в Украину, сейчас этот показатель составляет 26%;

ческое правительство планирует ввести более жесткие условия для переселенцев;



в Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагается заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией.



Дзеркало Тижня По материалам:

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