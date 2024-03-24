Украинские беженцы могут получить недорогую квартиру в Эстонии — Finance.ua

Украинские беженцы могут получить недорогую квартиру в Эстонии Сегодня 09:03 — Мир

Украинские беженцы могут получить недорогую квартиру в Эстонии

В Эстонии проводят реновацию муниципального жилья, в котором могут получить право жить беженцы из Украины. Украинцы смогут арендовать такое жилье по более выгодным условиям, чем у частных собственников.

Об этом пишет Err.ee.

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При государственной поддержке в Силламяэ уже обустроили 11 муниципальных квартир, а в четырех из них уже живут украинцы.

По условиям аренды, местные власти в течение года должны сдавать это жилье украинским беженцам, а после этого ограничений для аренды не будет.

«Город выделяет беженцам квартиру, и они должны будут платить за коммунальные услуги, а городу — назначенную сумму аренды. Четыре квартиры мы уже сдали. Квартиры мы предлагаем и учителям, которые заинтересованы в работе в Силламяэ», — сказал советник по развитию города Силламяэ Аллен Аллет.

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Как сообщает Ольга Погосян, которая из-за полномасштабного вторжения в Украину была вынуждена переехать в Эстонию, сначала они с дочерью снимали небольшую однокомнатную квартиру, а теперь смогли улучшить свои жилищные условия.

«Мы переехали в новую квартиру, двухкомнатную, удобную. Здесь уже была хорошая кухня, новая духовая печь и стиральная машина, сантехника вся новая, чистая, удобная. Большое спасибо городу за это. По оплате здесь тоже гораздо выгоднее, чем снимать квартиру у людей», — сказала Ольга.

По данным издания, реновация 11 квартир в Силламяэ стоила почти 200 тыс. евро, из которых около 150 тыс. выделило государство.

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Ранее сообщалось, что в 53 местных общинах Эстонии планируется отремонтировать 243 квартиры для украинских беженцев на сумму почти 3,3 млн евро.

Напомним, в Эстонии украинцы оформили временную защиту, позволяющую проживать в стране, работать, учиться и получать медицинскую помощь. Украинцы получают такую ​​же финансовую помощь, как местные. Кое-кто смог оформить здесь пенсию или компенсацию.

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