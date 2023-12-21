Эстония сделала около 200 исключений из санкций против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эстония сделала около 200 исключений из санкций против рф

Мир
23
Эстония сделала около 200 исключений по санкциям, введенным против россии. Это связано с переходным периодом или когда исключение целесообразно, например, из соображений безопасности.
Об этом заявил главный специалист отдела санкций и контроля за стратегическими товарами МИД Эстонии Андрес Сиплане, сообщает ERR.
«Если попавший под санкции олигарх просто хочет получить доступ к своим замороженным активам, исключение не предоставляется», — сказал он.
Читайте также
По его словам, для получения исключения необходимы правовая основа и веское обоснование, например безопасность.
«Когда началась полномасштабная война, у нас в портах было большое количество удобрений, представляющих опасность для окружающей среды. Их заморозили, потому что они принадлежали олигархам. Но мы должны были что-то делать во избежание катастрофы, поэтому с целью вывоза этих удобрений было сделано исключение», — привел пример Сиплане.
Многие из сделанных Эстонией исключений как раз и связаны с этими удобрениями. До настоящего времени почти все удобрения вывезены из Эстонии, поэтому исключений, связанных с удобрениями, больше не делается.
Читайте также
Издание пишет, что чаще всего исключения делаются, когда при введении санкций устанавливается переходный период.
«Например, среди нас в Эстонии были люди, которые считали, что стоит инвестировать в российский фондовый рынок. Теперь мир понял, что это была не самая лучшая идея, и у людей была возможность выйти из российского фондового рынка и избавиться от своих акций до определенной даты. Этот срок недавно пришел», — рассказал представитель Министерства иностранных дел.
Читайте также
Сиплане сообщил, что есть торговые ограничения, определенные товары нельзя ввозить из россии в Евросоюз, но если компания уходит с российского рынка, сворачивает свою деятельность и в связи с этим вывозит определенные товары, то до определенной даты могло действовать исключение.
Новые санкции часто влекут новый переходный период и новые исключения. Например, недавно введенные санкции в отношении российского алмазного бизнеса также могут повлечь за собой некоторые исключения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.