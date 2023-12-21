Эстония сделала около 200 исключений из санкций против рф — Finance.ua

Эстония сделала около 200 исключений из санкций против рф
Эстония сделала около 200 исключений по санкциям, введенным против россии. Это связано с переходным периодом или когда исключение целесообразно, например, из соображений безопасности.
Об этом заявил главный специалист отдела санкций и контроля за стратегическими товарами МИД Эстонии Андрес Сиплане, сообщает ERR.
«Если попавший под санкции олигарх просто хочет получить доступ к своим замороженным активам, исключение не предоставляется», — сказал он.
По его словам, для получения исключения необходимы правовая основа и веское обоснование, например безопасность.
«Когда началась полномасштабная война, у нас в портах было большое количество удобрений, представляющих опасность для окружающей среды. Их заморозили, потому что они принадлежали олигархам. Но мы должны были что-то делать во избежание катастрофы, поэтому с целью вывоза этих удобрений было сделано исключение», — привел пример Сиплане.
Многие из сделанных Эстонией исключений как раз и связаны с этими удобрениями. До настоящего времени почти все удобрения вывезены из Эстонии, поэтому исключений, связанных с удобрениями, больше не делается.
Издание пишет, что чаще всего исключения делаются, когда при введении санкций устанавливается переходный период.
«Например, среди нас в Эстонии были люди, которые считали, что стоит инвестировать в российский фондовый рынок. Теперь мир понял, что это была не самая лучшая идея, и у людей была возможность выйти из российского фондового рынка и избавиться от своих акций до определенной даты. Этот срок недавно пришел», — рассказал представитель Министерства иностранных дел.
Сиплане сообщил, что есть торговые ограничения, определенные товары нельзя ввозить из россии в Евросоюз, но если компания уходит с российского рынка, сворачивает свою деятельность и в связи с этим вывозит определенные товары, то до определенной даты могло действовать исключение.
Новые санкции часто влекут новый переходный период и новые исключения. Например, недавно введенные санкции в отношении российского алмазного бизнеса также могут повлечь за собой некоторые исключения.
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