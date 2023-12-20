Штаты ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить БПЛА — Finance.ua

Штаты ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить БПЛА Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Штаты ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить БПЛА

Соединенные Штаты объявили о введении ограничений против почти полутора десятков человек и организаций в Иране и других странах, которые обеспечивали поставки необходимых компонентов для производства Ираном боевых беспилотников.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

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«Сегодня OFAC ввел санкции против десяти организаций и четырех человек, базирующихся в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии и поддерживающих производство Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — отмечается в сообщении.

Сеть способствовала закупке компонентов американского и иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для организации, входящей в иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC).

«Незаконное производство Ираном и передача смертоносных БПЛА его террористическому прокси на Ближнем Востоке, а также россии способствует обострению напряженности, продолжению конфликтов и подрывает стабильность», — заявил в этой связи заместитель министра финансов по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

При этом сообщается, что параллельно с санкциями OFAC, Министерство юстиции США объявило обвинения против организатора этой сети Хоссейна Хатефи Ардакани, а также его приспешника Гэри Лема в преступлениях, связанных с незаконными закупками и незаконным экспортом в США.

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Укрінформ По материалам:

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