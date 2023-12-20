Штаты ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить БПЛА — Finance.ua
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Штаты ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить БПЛА

Фондовый рынок
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Штаты ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить БПЛА
Штаты ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить БПЛА
Соединенные Штаты объявили о введении ограничений против почти полутора десятков человек и организаций в Иране и других странах, которые обеспечивали поставки необходимых компонентов для производства Ираном боевых беспилотников.
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
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«Сегодня OFAC ввел санкции против десяти организаций и четырех человек, базирующихся в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии и поддерживающих производство Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — отмечается в сообщении.
Сеть способствовала закупке компонентов американского и иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для организации, входящей в иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC).
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«Незаконное производство Ираном и передача смертоносных БПЛА его террористическому прокси на Ближнем Востоке, а также россии способствует обострению напряженности, продолжению конфликтов и подрывает стабильность», — заявил в этой связи заместитель министра финансов по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
При этом сообщается, что параллельно с санкциями OFAC, Министерство юстиции США объявило обвинения против организатора этой сети Хоссейна Хатефи Ардакани, а также его приспешника Гэри Лема в преступлениях, связанных с незаконными закупками и незаконным экспортом в США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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