Эстония намерена первой в ЕС легализовать конфискацию активов рф для восстановления Украины — Finance.ua

Эстония намерена первой в ЕС легализовать конфискацию активов рф для восстановления Украины
Власти Эстонии планируют первыми в Европейском Союзе в этом году разрешить конфискацию связанных с кремлем активов для восстановления Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, правительство одобрит законопроект за две недели, прежде чем передать его в парламент.
Известно, что инициатива по конфискации российских активов разрабатывается в Эстонии с декабря прошлого года и может повлиять на находящиеся под санкциями ЕС финансовые активы российского бизнеса в стране на сумму около 37 миллионов долларов.
Предполагается, что международный реестр убытков Украины будет использоваться в качестве основы для экспроприации санкционных активов.
Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пограничным странам необходимо ввести совместное эмбарго на торговлю с рф, добавив, что ключевой в этом вопросе является Финляндия.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью