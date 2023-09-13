Эстония намерена первой в ЕС легализовать конфискацию активов рф для восстановления Украины — Finance.ua

Эстония намерена первой в ЕС легализовать конфискацию активов рф для восстановления Украины Сегодня 17:23 — Мир

Эстония намерена первой в ЕС легализовать конфискацию активов рф для восстановления Украины

Власти Эстонии планируют первыми в Европейском Союзе в этом году разрешить конфискацию связанных с кремлем активов для восстановления Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, правительство одобрит законопроект за две недели, прежде чем передать его в парламент.

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Известно, что инициатива по конфискации российских активов разрабатывается в Эстонии с декабря прошлого года и может повлиять на находящиеся под санкциями ЕС финансовые активы российского бизнеса в стране на сумму около 37 миллионов долларов.

Предполагается, что международный реестр убытков Украины будет использоваться в качестве основы для экспроприации санкционных активов.

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Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила , что пограничным странам необходимо ввести совместное эмбарго на торговлю с рф, добавив, что ключевой в этом вопросе является Финляндия.

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