В Эстонии изменят условия временной защиты для украинцев — Finance.ua

В Эстонии изменят условия временной защиты для украинцев Сегодня 16:45 — Личные финансы

В Эстонии изменят условия временной защиты для украинцев

В Эстонии меняют сроки временной защиты украинским беженцам. Теперь статус будут предоставлять и продлевать сразу до марта 2025 года.

Новые правила вступят в силу с 10 сентября 2023 года, сообщает postimees.ee

В Эстонии временная защита предоставлялась на год с последующим продлением каждый раз на 12 месяцев. Теперь действие гуманитарной меры закончится через полтора года.

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«Введением этого изменения мы сэкономим время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и пограничной охраны. Если бы мы продолжили придерживаться нынешней практики, то следующей зимой нам нужно было бы продолжать временную защиту военных беженцев на пару месяцев. Пришлось бы зря „гонять“ людей, бежавших от войны», — объяснила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пилдма.

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Произойдут изменения и в порядке продления временной защиты. Чтобы продлить статус, необходимо будет сделать в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны новое фото на документ. Также людям могут задавать дополнительные вопросы об обстоятельствах их прибытия в Эстонию.

«Таким образом, мы обеспечим, чтобы человеку был выдан документ с новым фото и дополнительно сможем убедиться в том, что оказываем помощь тем, кто действительно бежал в Эстонию от войны», — отметила чиновница.

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