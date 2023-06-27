Эстония первой создала юридическую схему использования активов рф для помощи Украине — Finance.ua
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Эстония первой создала юридическую схему использования активов рф для помощи Украине

Мир
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Эстония первой создала юридическую схему использования активов рф для помощи Украине
Эстония первой создала юридическую схему использования активов рф для помощи Украине
Эстония стала первой европейской страной, создавшей юридическую схему использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Как пишет газета Postimees, в ближайшие недели она должна получить одобрение правительства.
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«Решение почти готово, оно обсуждалось в Кабинете Министров, но некоторые детали еще предстоит уточнить. Мы также можем продемонстрировать другим странам, как решение может работать на законных основаниях», — прокомментировала премьер Кая Каллас.
Созданная в Эстонии схема предусматривает, что Украина фиксирует ущерб, который ей наносит россия, затем находящееся в Эстонии российское имущество передается Украине. После этого россия может рассчитаться с Украиной. Если она этого не сделает, это покажет, что весь ущерб нанесла она сама.
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По словам вице-канцлера МИД Эрки Кодара, Эстония подготовила поправки к закону о международных санкциях, которые обеспечат финансовую ответственность государства-агрессора за ущерб, причиненный наиболее серьезными нарушениями международного права.
Он добавил, что ущерб будет возмещаться за счет лиц, имеющих доказанную связь с формированием российской политики или способствующих ее реализации. «Поэтому возмещение ущерба по-прежнему будет происходить только за счет активов определенных лиц», — заявил он.
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По данным Бюро финансовой разведки (RAB), на начало июня в Эстонии заморожено 34,8 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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