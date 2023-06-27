Эстония первой создала юридическую схему использования активов рф для помощи Украине — Finance.ua

Эстония первой создала юридическую схему использования активов рф для помощи Украине
Эстония стала первой европейской страной, создавшей юридическую схему использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Как пишет газета Postimees, в ближайшие недели она должна получить одобрение правительства.
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«Решение почти готово, оно обсуждалось в Кабинете Министров, но некоторые детали еще предстоит уточнить. Мы также можем продемонстрировать другим странам, как решение может работать на законных основаниях», — прокомментировала премьер Кая Каллас.
Созданная в Эстонии схема предусматривает, что Украина фиксирует ущерб, который ей наносит россия, затем находящееся в Эстонии российское имущество передается Украине. После этого россия может рассчитаться с Украиной. Если она этого не сделает, это покажет, что весь ущерб нанесла она сама.
По словам вице-канцлера МИД Эрки Кодара, Эстония подготовила поправки к закону о международных санкциях, которые обеспечат финансовую ответственность государства-агрессора за ущерб, причиненный наиболее серьезными нарушениями международного права.
Он добавил, что ущерб будет возмещаться за счет лиц, имеющих доказанную связь с формированием российской политики или способствующих ее реализации. «Поэтому возмещение ущерба по-прежнему будет происходить только за счет активов определенных лиц», — заявил он.
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По данным Бюро финансовой разведки (RAB), на начало июня в Эстонии заморожено 34,8 млн евро.
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