Правительство Эстонии предоставляет Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua
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Правительство Эстонии предоставляет Украине новый пакет военной помощи

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Правительство Эстонии на заседании в четверг, 22 июня, приняло решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.
В частности, эстонское правительство поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о передаче Вооруженным силам Украины еще одного полевого госпиталя совместно с Исландией.
Кроме того, пакет будет включать в себя оборудование для парамедиков и саперов, а также средства для борьбы с беспилотниками.
Полевой госпиталь будет передан из резервов Сил обороны, а его восстановление стоимостью 7,8 млн евро профинансирует Исландия.
В начале июня эстонский министр обороны Ханно Певкур заявлял, что у Эстонии еще есть оружие для передачи Украине.
По материалам:
Економічна Правда
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