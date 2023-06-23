Правительство Эстонии предоставляет Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Правительство Эстонии предоставляет Украине новый пакет военной помощи Сегодня 09:14

Правительство Эстонии на заседании в четверг, 22 июня, приняло решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

В частности, эстонское правительство поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о передаче Вооруженным силам Украины еще одного полевого госпиталя совместно с Исландией.

Кроме того, пакет будет включать в себя оборудование для парамедиков и саперов, а также средства для борьбы с беспилотниками.

Полевой госпиталь будет передан из резервов Сил обороны, а его восстановление стоимостью 7,8 млн евро профинансирует Исландия.

В начале июня эстонский министр обороны Ханно Певкур заявлял, что у Эстонии еще есть оружие для передачи Украине.

Економічна Правда По материалам:

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