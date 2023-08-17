В Эстонии хотят запретить гражданам рф и беларуси голосовать на местных выборах — Finance.ua

В Эстонии хотят запретить гражданам рф и беларуси голосовать на местных выборах
Минюст Эстонии подготовил законопроект, который запрещает жителям страны с российским гражданством голосовать на местных выборах.
Об этом сообщает ERR.
«Министерство юстиции подготовило законопроект, который в случае вступления в силу ограничит право граждан государств-агрессоров голосовать на местных выборах в Эстонии», — говорится в сообщении.
Аналогичные ограничения будут действовать и для лиц с гражданством беларуси.
В проекте указывается, что Эстонское государство «не может обеспечить свободу граждан россии от влияния страны их гражданства».
Заявленной целью законопроекта, который вносит изменения в существующее законодательство, является временное ограничение избирательных прав граждан агрессивного иностранного государства на выборах в местные органы власти.
На сегодняшний день все иностранные граждане, постоянно проживающие в Эстонии, имеют право голоса на местных выборах, которые проводятся каждые четыре года, что дает этому типу выборов широчайшие избирательные права.
Поправки в законодательство не повлияют на право граждан стран-членов ЕС голосовать на местных выборах или на выборах в органы ЕС, проводимые в Эстонии.
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