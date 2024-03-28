В стране ЕС выделят 4,4 млн евро на курсы для украинских беженцев — Finance.ua
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В стране ЕС выделят 4,4 млн евро на курсы для украинских беженцев

Мир
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Правительство Латвии выделит Фонду социальной интеграции 4,4 млн евро на курсы для украинских беженцев. Эти средства потратят в 2024 году на обучение языку, истории, культуре и интеграционные мероприятия.
Об этом сообщает bnn-news.com.
В Министерстве культуры Латвии отметили, что в прошлом году правительство утвердило план деятельности и оказание поддержки украинским беженцам на 2024 год.
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Украинцам предложат курсы культурной интеграции, которые будут включать историю Латвии, культурное пространство, курс государственного языка (20 часов), языковые клубы, государственные и муниципальные услуги, мероприятия по облегчению интеграции в латвийское общество, например, лагеря, семинары, культурные, спортивные и общие мероприятия для семей.
На это в 2024 году в бюджете запланировано 4 443 120 евро.
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В 2023 году в ходе реализации программы «Культурологические ориентационные курсы и инклюзивные мероприятия для гражданского населения Украины» было заключено 27 договоров с организациями, проводившими бесплатные курсы и мероприятия на общую сумму 1,1 млн евро.
В Министерстве культуры отмечают, что принятая в Латвии система первичной помощи украинским беженцам успешна и работает по назначению.
По материалам:
РБК-Україна
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