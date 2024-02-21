Франция ищет средства для помощи Украине после масштабного сокращения расходов — Bloomberg Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Правительство Франции ищет средства для финансирования пакета военной помощи Украине в размере 3 млрд евро после масштабного сокращения расходов страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министерствам обороны, иностранных дел и финансов Франции будет предложено перенаправить средства и найти возможности для экономии, чтобы оплатить оборудование — от ракет до артиллерии, сообщили люди, знакомые с этим вопросом, не раскрывая подробностей, поскольку обсуждение продолжается.

Возможности правительства ограничены после того, как в воскресенье, 18 февраля, оно снизило прогноз ВВП Франции на 2024 год и заявило, что ему необходимо сэкономить 10 миллиардов евро, чтобы выполнить обязательства по сокращению бюджетного дефицита. Правительство пообещало дорогостоящие меры по оказанию помощи фермерам, протестующим против роста цен, дешевого импорта и бюрократических проволочек.

Кроме того, Францию ​​критикуют за отсутствие прозрачности в оказании помощи Украине, что приводит к обвинениям в том, что она делает не так много, как партнеры по ЕС и НАТО. Украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов, поскольку полномасштабное вторжение россии на этой неделе достигнет двухлетнего рубежа.

Финансирование последней помощи должно быть найдено без внесения официальных изменений в бюджет в этом году, сказали люди, которые попросили не называть их имена, обсуждая конфиденциальные планы. Один из собеседников добавил, что 400 миллионов евро, выделенных на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не включают возможности для дополнительной помощи, что усложняет задачу.

Согласно опубликованным данным, Франция потратила 3,8 миллиарда евро на поддержку Украины, включая ракетные комплексы «земля-воздух» SAMP-T, самоходные гаубицы Caesar, бронемашины AMX 10 и ракеты SCALP.

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