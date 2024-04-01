Сколько средств выделила Румыния для украинских беженцев в 2023 году — Finance.ua

Сколько средств выделила Румыния для украинских беженцев в 2023 году Сегодня 19:34 — Личные финансы

Сколько средств выделила Румыния для украинских беженцев в 2023 году

В 2024 году власти Румынии не выделяли никакой финансовой помощи украинским беженцам.

Об этом сообщила Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU), пишет euractiv.com

Украинские беженцы, ищущие убежища в Румынии, получили определенную финансовую поддержку в феврале, но это были выплаты с конца 2023 года, сообщили в IGSU.

О расходах за январь и февраль 2024 года IGSU сообщила Libertatea, что «были предприняты шаги с высшими структурами для выделения необходимых средств после получения запросов от органов местного государственного управления».

Однако IGSU сообщил, что не может оценить, когда получит запрошенные суммы.

Помощь украинским беженцам также была задержана в прошлом году из-за дефицита бюджета, что привело к протестам нескольких десятков украинских беженцев перед Министерством финансов в ноябре 2023 года.

До апреля 2023 года помощь предоставлялась через программу «50/20», которая выделяла 50 лей (10 евро) на проживание и 20 лей на ежедневное питание. Эти деньги не предоставлялись непосредственно беженцам, а передавались румынским хозяевам.

С мая 2023 года правительство уменьшило помощь до 750 лей (150 евро) в месяц для отдельных лиц и 2000 лей (402 евро) в месяц для семей, с дополнительными 600 лей (120 евро) на человека на расходы на питание.

Взрослые должны быть зарегистрированы в окружных агентствах занятости, муниципалитете Бухареста или трудоустроены в Румынии, а дети должны быть зачислены в школу, чтобы получить право на пособие.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на февраль 2024 года в Румынии находилось более 78 тысяч украинцев.

В интервью Free Europe в мае 2023 года Рамона Кириак, глава представительства Европейской комиссии в Румынии, отметила, что Бухарест также имеет доступ в европейские фонды для решения проблемы.

На уровне ЕС Румыния занимает восьмое место по количеству украинских беженцев.

Справка Finance.ua:

Румыния строит новую автомагистраль до границы с Украиной, которая позволит обеспечить дополнительный доступ Украины к румынским портам в обход Польши, Венгрии и Словакии;

минимальная зарплата в Румынии составляет 606 евро в месяц. Средняя зарплата по вакансиям самая высокая у инженеров (1900 евро), дизайнеров (2100 евро), водителей 1300 евро.



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