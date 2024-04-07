Какие данные об украинских беженцах передадут налоговой службе в Чехии — Finance.ua

Какие данные об украинских беженцах передадут налоговой службе в Чехии Сегодня 10:01 — Мир

Налог

В Чехии начали посылать письма украинцам с предупреждением, что данные об их счетах передадут в Специализированное финансовое управление.

Что означает такая передача данных и какие последствия неофициальных доходов в Чехии — сообщает proukrainu.blesk.cz.

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О чем идет речь в письмах

Банковские учреждения обязаны отчитываться о счетах иностранцев по Закону о международном сотрудничестве в налоговом администрировании (№ 105/2016 Сб.).

Банки посылают письма, в которых сообщается о предоставлении информации о клиентах финансовым органам до 30 июня 2024 года.

«Мы убеждены, что вы должным образом выполняете свои налоговые обязательства. Но это наша законная обязанность сообщать об иностранных резидентах. Уверяем вас, что специализированное финансовое управление и налоговые органы за рубежом обязаны защищать ваши персональные данные», — отмечено в письмах.

В частности, банки в Чехии собирают базовую информацию и детали, которые сообщают налоговым органам.

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Какие данные клиентов передают банки налоговой службе

Чешские банки являются посредниками между налогоплательщиками и государством. Этим они обеспечивают полноту финансовой информации, предоставляемой налоговым органам.

Законодательство страны регламентирует, какие данные должны собирать банки от своих клиентов, и отчитываться финансовым органам.

Все документы согласуются с международными стандартами и директивами Европейского Союза, направленными на повышение прозрачности и борьбу с финансовыми преступлениями.

Чешские банки должны предоставлять налоговым органам следующую информацию:

идентификационные данные. Банки должны проверять и передавать данные своих клиентов, включая имя, адрес и идентификационный номер налогоплательщика;

Банки должны проверять и передавать данные своих клиентов, включая имя, адрес и идентификационный номер налогоплательщика; информация о счетах. Речь идет о номерах счетов, балансах и типах владения счетами;

Речь идет о номерах счетов, балансах и типах владения счетами; данные транзакций. Указывается информация о транзакции средств, превышающих определенные пороги, или выявляют модели, которые могут указывать на уклонение от уплаты налогов или отмывание денег;

Указывается информация о транзакции средств, превышающих определенные пороги, или выявляют модели, которые могут указывать на уклонение от уплаты налогов или отмывание денег; проценты и дивиденды. Информация о доходах от процентов и дивидендов способствует точному определению налоговых обязательств по доходам.

Какая ответственность за нелегальные доходы в Чехии

В Чехии неофициальное трудоустройство может привести к штрафам и более серьезному наказанию. Речь идет о работе без подписания контракта или без надлежащих разрешений для иностранцев.

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Штрафы за незаконное трудоустройство предусмотрены как для работодателя, так и для работника. Иностранцам, работающим нелегально, могут присудить депортацию.

Суммы штрафов и наказания сложно определить заранее, ведь это зависит от характера нарушения, определяемого правоохранительными и судебными органами Чехии.

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