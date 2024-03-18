Чехия призывает запретить импорт зерна из рф — Finance.ua

Чехия призывает запретить импорт зерна из рф
Чехия предложит Европейскому Союзу запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС. Об этом в эфире чешского телевидения заявил министр сельского хозяйства страны Марек Выборный.
Издание отмечает, что на этой неделе Чехия ожидает новых протестов фермеров, но министр будет в командировке за пределами страны.
«Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные были в списке санкций и не импортировались в Европу», — сказал Выборный.
По его словам, премьер-министр Чехии Петр Фиала представит позицию Чехии на заседании Европейского Совета на следующей неделе.
«Нет никакой причины, почему мы должны поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе», — добавил Выборный.
Он также сказал, что в Чехию импортируется зараженное зерно из Украины, о чем недавно заявил экс-премьер-министр страны Андрей Бабиш. По его словам, только в трех пробах фуражного зерна проверка выявила незначительное превышение норм.
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