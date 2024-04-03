Лучшие премиальные карты: какие «плюшки» предлагают украинские банки — Finance.ua

Лучшие премиальные карты: какие «плюшки» предлагают украинские банки Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Лучшие премиальные карты: какие «плюшки» предлагают украинские банки

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

«Лучшая премиальная карта»

Во время FinAwards определили и победителя в номинации «Лучшая премиальная карта». Награду присуждали финансовому продукту и банку, предлагающему самый высокий уровень привилегий и преимуществ для пользователей премиальных кредитных карт

Black Edition от UkrsibBank BNP Paribas Group. Ее условия: Первое место по результатам голосования получила картаЕе условия:

бесплатное оформление;

стоимость обслуживания карты в месяц: 0 грн при транзакциях на сумму от 15 000 грн/мес, или 800 грн/мес;

наличие персонального менеджера;

1,5% на накопительный счет;

среди «плюшек» — скидки от партнеров, бесплатный доступ к бизнес-лаунжам более 1000 аэропортов мира Launge Key, глобальный роуминг данных, возможность бесплатно заказать дополнительную карту VISA Signature с дополнительными сервисами для путешествий и многое другое.

Graphite World Elite от Sense Bank. Кратко об основных преимуществах карты: На второй строчке расположиласьКратко об основных преимуществах карты:

бесплатное оформление;

программа кешбэка — Cash’U Club: количество категорий: максимально можно выбрать 7 из 12 категорий ежемесячно, 6% кешбэка в категориях;

реферальная программа «Пригласи друга» — клиент приглашает «друга» стать клиентом банка по персональной ссылке. Вознаграждение составляет 100 бонусов кешбэка;

Fast Line в аэропортах и ​​Lounge Key;

прокат автомобилей. Партнеры Mastercard по прокату автомобилей по всему миру — компании Hertz (скидка 10%) и Avis (скидки до 35%);

Concierge Service и прочее.

Black Platinum от АО ПУМБ замыкает тройку лидеров. Вот что интересного она предлагает своим пользователям: Картазамыкает тройку лидеров. Вот что интересного она предлагает своим пользователям:

стоимость оформления карты/открытия счета входит в стоимость обслуживания;

стоимость обслуживания карты в месяц: 0 грн при транзакциях на сумму 10 000 грн/мес. или 500 грн в месяц;

кешбэки от банка и партнеров до 20%;

сервис накопления — до 5% на остаток;

приоритетное обслуживание в кассах банка;

отдельная линия колл-центра;

программа лояльности Mastercard;

страховой полис от мошеннических действий — средства на карте под надежной защитой. И даже туристическое страхование;

консьерж-сервис.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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