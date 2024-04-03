Лучшие премиальные карты: какие «плюшки» предлагают украинские банки — Finance.ua

Лучшие премиальные карты: какие «плюшки» предлагают украинские банки
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.
В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
«Лучшая премиальная карта»
Во время FinAwards определили и победителя в номинации «Лучшая премиальная карта». Награду присуждали финансовому продукту и банку, предлагающему самый высокий уровень привилегий и преимуществ для пользователей премиальных кредитных карт.
Первое место по результатам голосования получила карта Black Edition от UkrsibBank BNP Paribas Group. Ее условия:
- бесплатное оформление;
- стоимость обслуживания карты в месяц: 0 грн при транзакциях на сумму от 15 000 грн/мес, или 800 грн/мес;
- наличие персонального менеджера;
- 1,5% на накопительный счет;
- среди «плюшек» — скидки от партнеров, бесплатный доступ к бизнес-лаунжам более 1000 аэропортов мира Launge Key, глобальный роуминг данных, возможность бесплатно заказать дополнительную карту VISA Signature с дополнительными сервисами для путешествий и многое другое.
На второй строчке расположилась Graphite World Elite от Sense Bank. Кратко об основных преимуществах карты:
- бесплатное оформление;
- программа кешбэка — Cash’U Club: количество категорий: максимально можно выбрать 7 из 12 категорий ежемесячно, 6% кешбэка в категориях;
- реферальная программа «Пригласи друга» — клиент приглашает «друга» стать клиентом банка по персональной ссылке. Вознаграждение составляет 100 бонусов кешбэка;
- Fast Line в аэропортах и Lounge Key;
- прокат автомобилей. Партнеры Mastercard по прокату автомобилей по всему миру — компании Hertz (скидка 10%) и Avis (скидки до 35%);
- Concierge Service и прочее.
Карта Black Platinum от АО ПУМБ замыкает тройку лидеров. Вот что интересного она предлагает своим пользователям:
- стоимость оформления карты/открытия счета входит в стоимость обслуживания;
- стоимость обслуживания карты в месяц: 0 грн при транзакциях на сумму 10 000 грн/мес. или 500 грн в месяц;
- кешбэки от банка и партнеров до 20%;
- сервис накопления — до 5% на остаток;
- приоритетное обслуживание в кассах банка;
- отдельная линия колл-центра;
- программа лояльности Mastercard;
- страховой полис от мошеннических действий — средства на карте под надежной защитой. И даже туристическое страхование;
- консьерж-сервис.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
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