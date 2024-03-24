Чехия оставит одно убежище: куда обращаться новоприбывшим украинским беженцам — Finance.ua

Чехия оставит одно убежище: куда обращаться новоприбывшим украинским беженцам Сегодня 15:18 — Мир

Чехия оставит одно убежище: куда обращаться новоприбывшим украинским беженцам, Фото: sd.ua

Чехия меняет подход к предоставлению временного убежища для новых беженцев из Украины. Теперь такие приюты будут доступны только в одном городе.

Об этом пишет ukraina.radio.cz.

Украинских беженцев предупредили в Министерстве внутренних дел об изменениях, которые будут касаться кратковременного убежища новоприбывших.

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С 1 апреля беженцы смогут остановиться на время только в городе Острава. До конца марта вновь прибывших принимает также центр в Брно.

Экстренное убежище — это место размещения людей, которые прибыли в страну, чтобы попросить о временной защите, но им негде остановиться на первое время, пока в Краевом центре помощи Украине (KACPU) нерабочее время. Или пока ожидается решение о предоставлении временной защиты и гуманитарного жилья.

Адреса кратковременных приютов, которые еще работают:

Острава, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

Брно, Hnevkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569) — до 1 апреля.

О предоставлении гуманитарного жилья можно обращаться только в KACPU в Остраве (по тому же адресу). График работы: понедельник, среда с 8.00 до 16.00, пятница — с 8.00 до 14.00.

Таким образом, новоприбывших украинцев распределяют на бесплатное проживание по всей Чехии. Отмечается, что самостоятельно выбрать регион или тип жилья беженцы не могут.

Получить гуманитарное жилье можно сроком до 150 дней. Бессрочное проживание разрешено уязвимым категориям беженцев.

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С 1 сентября 2024 года гуманитарное жилье государство будет предоставлять максимум 90 дней всем категориям беженцев.

Беженцам, которые не нуждаются в гуманитарном жилье, необходимо подавать заявления о временной защите в KACPU вместе со справкой о наличии жилья с официально заверенной подписью владельца недвижимости или лица, предоставляющего жилье, или официально заверенную копию договора аренды жилья.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил , что правительство разрабатывает систему, которая будет определять, при каких условиях украинцы смогут оставаться в стране после окончания действия временной защиты. Одним из критериев станет социальная самодостаточность.

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