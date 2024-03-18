В Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев — Finance.ua

В Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев Сегодня 18:05

В Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагается заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией.

В швейцарском парламенте предлагают отказаться от сложной процедуры получения разрешения на работу и заменить ее обязательной онлайн-регистрацией. Это должно облегчить поиск работы беженцам с разрешением на жительство категории S — онлайн-регистрация позволит брать человека на работу сразу.

За такое решение проголосовал Совет кантонов, а ранее — Национальный совет. Теперь остается принять решение в кабмине. По словам министра юстиции Беат Янса, целью правительства Швейцарии является повышение занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% до 40% до конца 2024 года.

Переход от получения разрешения к онлайн-регистрации — ключевой шаг к достижению этой цели, сказал он.

Разрешение на жительство категории S предоставляется в Швейцарии беженцам из Украины и их близким родственникам.

Телеканал 24 По материалам:

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