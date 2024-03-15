В Дании уровень трудоустройства украинских беженцев выше, чем в Германии: в чем причины — Finance.ua
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В Дании уровень трудоустройства украинских беженцев выше, чем в Германии: в чем причины

Мир
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В Дании уровень трудоустройства украинских беженцев выше, чем в Германии: в чем причины
В Дании уровень трудоустройства украинских беженцев выше, чем в Германии: в чем причины
В Дании трудоустроилось 55% беженцев из Украины. В соседней Германии украинцам для начала нужно овладеть языком, чтобы устроиться на работу.
Об этом пишет wiwo.de.
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Отмечается, что немецкие власти планируют трудоустроить 200 тыс. беженцев из Украины, однако достичь этого пока не удалось.
В Германии 620 тыс. украинцев зарегистрированы как безработные, 417 тысяч из них активно ищут работу. Но уровень трудоустройства среди украинских беженцев остается низким — 21%.

Каковы причины низкого трудоустройства украинцев в Германии

Одна из основных причин — «линейный» процесс интеграции. Беженцам для начала необходимо овладеть языком, а потом искать работу.
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Вдобавок получение выплат наравне с гражданами. Поэтому в Германии лишь ожидают выхода на рынок труда тех украинцев, которые закончили интеграционные курсы с уровнем немецкого языка B1.

Трудоустройство беженцев в Дании

Когда в Дании начался наплыв беженцев, была введена масштабная инициатива Jobguide Ukraine по обеспечению работой.
Предлагались вакансии, для которых достаточно разговаривать на английском, и размещались на английском языке. Обучение датскому языку проходило после рабочего дня.
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Таким образом, в 2022 году в Дании смогли найти работу половина беженцев из Украины. Сейчас это 55%. Хотя датский язык как иностранный считается еще более сложным для изучения, чем немецкий, отмечает издание.
«Главным приоритетом правительства было скорейшее начало работы. Многие начинают работать, не изучив язык», — говорит представитель Министерства интеграции Дании.
Страна ввела и стимулы для украинцев — они могут получать социальную помощь. Но муниципалитеты, трудоустраивавшие иностранцев, получали финансовую компенсацию от федерального правительства за свои усилия.
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В Дании есть региональные отличия в успешности трудоустройства украинцев. Копенгагенский регион интегрировал на рынок труда немногим более 40% украинцев, а Ютландия смогла трудоустроить 73% беженцев.
В Дании рынок труда считается более гибким, чем в Германии: работодатели мало рискуют, когда нанимают новых работников.

Справка Finance.ua:

  • В 2023 году в Нидерландах 55% беженцев из Украины устроились на работу. Это на 11% больше, чем в 2022 году;
  • в то же время, украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос 350 евро;
  • начиная с апреля 2023 года общий уровень ежемесячных расходов украинцев за рубежом стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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