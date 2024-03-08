Налоги на 2,5 млрд и 1,1 млрд евро на содержание беженцев: как украинские беженцы поддерживают экономику в Польше — Finance.ua
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Налоги на 2,5 млрд и 1,1 млрд евро на содержание беженцев: как украинские беженцы поддерживают экономику в Польше

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Налоги на 2,5 млрд и 1,1 млрд евро на содержание беженцев: как украинские беженцы поддерживают экономику в Польше
Налоги на 2,5 млрд и 1,1 млрд евро на содержание беженцев: как украинские беженцы поддерживают экономику в Польше
Украинские предприниматели, зарегистрировавшие собственный бизнес в Польше, только за два года войны уплатили налоги и взносы на страхование на сумму в 2,3 млрд евро.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«2 млрд евро Польша получила от европейского инвестбанка по договору предоставления ссуды польским городам и регионам, которые принимают украинских беженцев. 0,6 млрд евро получила Польша от Еврокомиссии в рамках выплаты 3,5 млрд странам-членам ЕС для помощи тем регионам, которые поддерживают украинских беженцев»,
заявил он.

По его словам, 2,3 млрд евро украинские предприниматели, работающие в Польше, в 2022—2023 годах уплатили налогов и взносов на социальное страхование в польский бюджет.

1,3 млрд евро — это поступления от взносов и налогов

«1,3 млрд евро — это поступления от взносов и налогов украинцев в 23-м году. Ну соответственно уплата соответствующих налогов. Для сравнения Польша потратила 1,1 млрд евро на поддержку и социальную помощь и образование украинских беженцев», — заявил он.
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4 млрд евро — расчеты картами

При этом Шмыгаль добавил, что приехавшие в Польшу украинцы своими картами рассчитались в польских магазинах и оставили польскому бизнесу 4 млрд евро.
«Это перечислено со счетов украинских граждан в экономику Польши. 2,1 млрд евро перечислено с 24 февраля по июль 2023 года в торговых сетях и 1,9 млрд из них — это наличные, которые сняли украинцы для того, чтобы оставить их также в экономике Польши», — отметил он.

Зарегистрировано компаний

По словам премьера, 48,4 тысячи индивидуальных компаний зарегистрировали в Польше украинцы за два года полномасштабной войны.
«Собственно эти компании также платят налоги, статистика нам недоступна, но это все плательщики налогов в польский бюджет», — заявил он.
Шмыгаль добавил, что 691 тысяча украинцев — самая многочисленная группа трудоустроенных иностранцев, официально работающих в Польше, платят полностью налоги в бюджет.
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«Часть из них, согласно польской статистике, я назвал. 749 млн евро — это сумма контрактов, заключенных Министерством обороны Украины с польскими компаниями, производителями вооружений. 43 контракта заключены и по ним также будут дополнительно уплачиваться деньги. Большинство этой суммы проавансировано польским производителям» , — отметил он.
Согласно данным Национального банка Украины, Креди Агриколь, Делойд Оксфорд Экономикс, за эти два года украинцы и Украина, по словам Шмыгаля, повлияли на ВВП Польши от одного до трех процентов ежегодного роста.
«В каждом году — и в 2022, и в 2023. Это влияние этих цифр, которые я назвал», — заявил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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