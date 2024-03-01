российское зерно течет в Польшу: за год импорт удвоился — польские СМИ Сегодня 13:30 — Аграрный рынок

Сколько зерновых экспортирует Украина

В последние дни в украинских и польских СМИ распространяется информация о росте импорта зерна из россии государствами Евросоюза.

Польское издание Businessinsider.com.pl решило проверить данные Центрального статистического управления Польши и Евростата по этому поводу и выяснило, что импорт зерна из россии в Польшу в 2023 году был более чем вдвое выше, чем в 2022 году. Причем, он был самым высоким с 2018 года.

Читайте также Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши

По данным Главного статистического управления Польши, в 2023 году в Польшу приехало 12,7 тыс. тонн зерна из россии — и это самый высокий результат с 2018 года. Годом ранее он составил 6,15 тыс. тонн. Важно, что польские компании не купили в россии ни одного килограмма пшеницы в 2022−23 годах, закупали только гречку, кукурузу, сорго, пшено и рис.

Статистика Евростата показывает несколько более высокие значения: 14,4 тыс. тонн зерновых в 2023 году и 7,6 тыс. тонн в 2022 г. Различия являются результатом использования различных торговых номенклатур — в случае Центрального статистического управления данные представлены на основе разделения по секциям CN, в случае Евростата — в соответствии с классификацией SITC.

Читайте также Польша подумает над запретом импорта продовольствия из россии

Для сравнения, в эти же годы импорт зерна из Украины, по данным ЦСУ, составил чуть более миллиона тонн в 2023 году и почти 2,5 миллиона тонн в 2022 году. В 2023 году кукуруза составила более половины импортированного из Украины зерна, а пшеница — треть. Годом ранее из четырех килограммов импортированного зерна три составляла кукуруза, чуть больше 20 процентов — пшеница.

Если объединить данные по импорту и представить результат в процентах, то выходит, что зерно из россии в последние два года было маргинальным. Результаты составляют 0,2 процента в 2022 году и 1,2 процента в 2023 году и являются самыми низкими за анализируемые десять лет.

Читайте также Польша может временно закрыть границу с Украиной для торговли товарами

Впрочем, трудно не заметить, что после ограничения потока зерна через польско-украинскую границу и увеличения импорта из россии, процентная доля выросла в шесть раз, что может быть сигналом тревожной тенденции.

Вернемся на минутку к данным Евростата. Они ясно показывают, что проблема роста импорта зерна из россии в Европу существует. В 2023 году он составил 1,54 млн тонн против 970 тысяч тонн в 2022 году. 2023 год стал годом самого высокого импорта зерна в ЕС из россии с 2018 года, когда европейские компании закупили в рф более 2 миллионов тонн.

Если посмотреть на данные с разбивкой по отдельным странам, четыре страны выделяются негативно, а именно:

Эстония с ростом импорта почти с 4 тыс. тонн в 2022 году до более чем 31 тыс. тонн в 2023 году;

Испания с увеличением импорта со 173 тыс. тонн в 2022 году до более чем 256 тыс. тонн в 2023 году;

Италия с ростом импорта с 94 тыс. тонн в 2022 году до более чем 473 тыс. тонн в 2023 году;

Латвия с ростом импорта с 265 тыс. тонн в 2022 году до более 421,5 тыс. тонн в 2023 году (однако власти Риги решили полностью закрыть возможность импорта продовольствия из россии по крайней мере до 1 июля 2025 года).

Читайте также Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста

На другом полюсе оказалась Дания, которая в 2023 году импортировала лишь 3,6 тонны зерна из россии по сравнению с более чем 11 тысячами тонн в 2022 г., и Мальта, которая с почти 3,3 тыс. тонн в год начала войны сошла на ноль в прошлом году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.