Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста — Finance.ua

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста Сегодня 13:34 — Казна и Политика

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Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

Польша активно работает над тем, чтобы перевозчики не присоединились к акциям протеста на границе с Украиной, поскольку Киев выполнил все условия польских водителей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве подчеркивают, что Украина выполнила все договоренности по предупреждению блокады со стороны польских перевозчиков.

Отмечается, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры не прекращает диалог с Министерством инфраструктуры Польши по блокированию границы, в частности польскими перевозчиками.

Очередной разговор состоялся по инициативе украинской стороны между заместителем министра Сергеем Деркачем и Павелом Ганцажем, заместителем министра инфраструктуры Польши.

Деркач подчеркнул, что перевозчики, ранее тоже блокировавшие границу Украины, отказались от акций протеста после соглашений с польскими чиновниками.

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«Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше Министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопрос, который до сих пор не решен — зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши», — заявил Деркач.

Кроме того, Сергей Деркач также сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. Министерство восстановления фиксирует такие случаи и ожидает на них официальную реакцию.

В ведомстве подчеркивают, что продление «транспортного безвиза» для Украины является важным и срочным.

Поэтому Министерство восстановления обратилось в Еврокомиссию с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации, провести соответствующие встречи и переговоры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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