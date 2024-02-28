Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста

Казна и Политика
8
Сколько зерновых экспортирует Украина
Сколько зерновых экспортирует Украина
Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.
Читайте также
Польша активно работает над тем, чтобы перевозчики не присоединились к акциям протеста на границе с Украиной, поскольку Киев выполнил все условия польских водителей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В ведомстве подчеркивают, что Украина выполнила все договоренности по предупреждению блокады со стороны польских перевозчиков.
Отмечается, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры не прекращает диалог с Министерством инфраструктуры Польши по блокированию границы, в частности польскими перевозчиками.
Читайте также
Очередной разговор состоялся по инициативе украинской стороны между заместителем министра Сергеем Деркачем и Павелом Ганцажем, заместителем министра инфраструктуры Польши.
Деркач подчеркнул, что перевозчики, ранее тоже блокировавшие границу Украины, отказались от акций протеста после соглашений с польскими чиновниками.
Читайте также
«Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше Министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопрос, который до сих пор не решен — зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши»,
— заявил Деркач.

Кроме того, Сергей Деркач также сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. Министерство восстановления фиксирует такие случаи и ожидает на них официальную реакцию.
В ведомстве подчеркивают, что продление «транспортного безвиза» для Украины является важным и срочным.
Поэтому Министерство восстановления обратилось в Еврокомиссию с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации, провести соответствующие встречи и переговоры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.