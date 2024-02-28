В Минагрополитики объяснили, кто должен компенсировать ущерб из-за рассыпанного зерна в Польше — Finance.ua
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В Минагрополитики объяснили, кто должен компенсировать ущерб из-за рассыпанного зерна в Польше

Аграрный рынок
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В Минагрополитики объяснили, кто должен компенсировать ущерб из-за рассыпанного зерна в Польше
В Минагрополитики объяснили, кто должен компенсировать ущерб из-за рассыпанного зерна в Польше
Вследствие протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. В Минагрополитики отметили, что все причастные будут возмещать ущерб.
Об этом сказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.
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Он отметил, что повреждение частной собственности является нарушением законодательства. Украинская сторона подтверждает, что в Польше начали открывать уголовные производства относительно случаев, когда польские протестующие рассыпали украинское зерно.
По словам Высоцкого, «тот, кто нанес ущерб, должен возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», и он «надеется на максимально короткие сроки передачи дела в суд, справедливость и полную компенсацию ущерба теми, кто его нанес».
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Польский политолог Якуб Корейба также прокомментировал эту ситуацию в эфире, отметив, что «наши так называемые фермеры не хотят менять свой стиль жизни, ведь сельское хозяйство в Польше — это не экономика, а дорогой фольклор. И они защищают свои классовые корпоративные интересы от конкуренции со стороны Украины».
Напомним, в Котомыре около Быдгоща завершили сбор украинского зерна, которое высыпалось из грузовых вагонов на колеи. По сообщениям польских СМИ, было открыто 8 из 40 вагонов, и в результате потеряно от 160 до 180 тонн украинского зерна. Польская полиция сообщила, что вагоны «были открыты третьими лицами», поскольку веревки-держатели были перерезаны.
Позже стало известно, что часть зерна удалось собрать, но около 30 тонн остается на путях. Это зерно будет утилизировано.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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