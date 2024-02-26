Кулеба о высыпанных 160 тонн зерна в Польше: Реакция будет, но не эмоциональна — Finance.ua

Кулеба о высыпанных 160 тонн зерна в Польше: Реакция будет, но не эмоциональна Сегодня 10:33 — Аграрный рынок

Кулеба о высыпанных 160 тонн зерна в Польше: Реакция будет, но не эмоциональна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реакция Украины на высыпанные в Польше более 160-ти тонн украинской кукурузы будет, но не эмоциональная.

Об этом он сказал hromadske на полях пресс-конференции «Украина. Год 2024».

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«Очевидно, специально организуются такие провокации для того, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию Украины. Реакция будет, но она будет не эмоциональная, потому что мы не будем подыгрывать тем, кто пытается окончательно рассорить Украину и Польшу», — отметил Кулеба.

И добавил, что «польское правительство, надо отдать должное, отреагировало и на первый инцидент с рассыпанным зерном, и на этого протестующего с плакатом о путине».

«Если мы видим, что польское правительство жестко и принципиально тоже реагирует на такие провокационные действия, я думаю, что мы совместными усилиями тогда сможем избежать ухудшения ситуации», — подчеркнул глава украинского МИД.

Справка Finance.ua:

В ночь на 25 февраля на железнодорожной станции в Котомеже была рассыпана украинская агропродукция из 8 полувагонов. Было повреждено, по разным данным, от 160 до 180 тонн зерна.

Представители польской полиции прокомментировали TVP3, что получили уведомление об инциденте утром 25 февраля. Речь идет о высыпанной кукурузе. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.



Этот случай стал не первым. 11 февраля в польском Дорогуске, что на границе с Украиной, после оформления в Польшу въехали три грузовика, которыми управляли граждане Украины. Польские фермеры, проводящие на границе акции протеста, заблокировали движение. В один момент они открыли запломбированные прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу.

20 февраля польские аграрии перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска «Медыка — Шегини» и снова высыпали украинское зерно из грузового вагона. В «Укрзализныце» рассказывали, что протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых было зерно для Германии. По этому факту компания направила обращение в польские правоохранительные органы.



23 февраля неизвестные открыли три украинских зерновоза с рапсом на железнодорожной станции «Дорогуск» в Польше, из-за чего сельхозпродукция высыпалась на землю. Также полиция Польши расследует дело о рассыпании украинской сои, инцидент произошел утром 24 февраля на железнодорожной станции «Дорогуск».



hromadske По материалам:

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