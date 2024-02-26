Латвия требует от ЕС запретить импорт российского зерна: можно заменить украинским — Finance.ua

Латвия требует от ЕС запретить импорт российского зерна: можно заменить украинским Сегодня 13:14

Латвия требует от ЕС запретить импорт российского зерна: можно заменить украинским

Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна и требует принять подобные меры и ввести санкции против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку такую ​​продукцию можно заменить товарами из Украины.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на заявление в Брюсселе министра сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе.

«Мы все еще просим распространить на российское зерно и продовольственные товары европейские санкции. Латвия Приняла национальное законодательство, которое защищает нас от российского импорта в Латвийскую Республику. Это не поражает транзит в третьи страны, в том числе в другие страны ЕС. Но с прошлого четверга наш парламент (Латвии. — Ред.) принял запрет на российское зерно и на импорт продовольствия в Латвийскую Республику», — подчеркнул министр.

По его словам, все импортируемое из россии может импортироваться из Украины. Он отметил, что общая сельскохозяйственная политика ЕС требует уточнения, поскольку со времен ее последнего пересмотра в 2021 году многое изменилось, и сейчас у Европы война на пороге. Украина, например, не может доставлять зерно в Африку, где есть страны, которые остро в нем нуждаются.

«Сейчас мы имеем эти трудности на (польской) границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза, то, что происходит на границе, непонятно. Мы должны убедиться, что у нас есть свободное движение товаров между странами ЕС, и что у нас нет заблокированных границ. Мы должны быстро адаптироваться. И не говорить: „Мы подумаем об этом, и что-то сделаем через пару лет“. Я думаю, война закончится до того. Мы должны действовать быстро», — подчеркнул Краузе.

УНІАН По материалам:

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